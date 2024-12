Halle Berry na czele zmiany myślenia o starzeniu się i menopauzie. Co robi?

Problemy związane z negatywnym postrzeganiem własnego ciała, choć często kojarzone są z młodszymi osobami, w rzeczywistości dotyczą kobiet na każdym etapie życia. Przez całe życie kobiety próbują dorównać nierealistycznym standardom piękna, które wywierają ogromny wpływ na ich poczucie własnej wartości.

Halle Berry zmienia narrację dotyczącą starzenia się

Halle Berry zdobyła Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową w dramacie „Czekając na wyrok” z 2001 roku. W 1999 roku uhonorowano ją nagrodą Emmy oraz Złotym Globem za tytułową rolę w filmie biograficznym Kariera Dorothy Dandridge. Jednak Halle Berry jest nie tylko ikoną ekranu, ale także orędowniczką zmiany w podejściu do starzenia się kobiet. Obecnie skupia się na przełamywaniu tabu wokół menopauzy. Wspiera kobiety na tym naturalnym, ale wciąż stygmatyzowanym etapie życia.

W rozmowie z magazynem „Fortune” aktorka zauważyła: „Historycznie rzecz biorąc, kobiety po prostu się starzeją. Natomiast mężczyźni z wiekiem stają się bardziej atrakcyjni – kiedy siwieją, mówimy, że stają się srebrnymi lisami. A my? My po prostu jesteśmy stare i zaniedbane”. Halle Berry podkreśla jednak, że starzenie się to przywilej, który należy celebrować: „Starzenie się to przywilej, a my, jako kobiety, powinnyśmy czuć, że jesteśmy klejnotami koronnymi naszego społeczeństwa”. Aktorka zaznaczyła także, że od zawsze była zwolenniczką naturalnego i łagodnego procesu starzenia się. „To smutne, że kobietom wmawia się, iż musimy wiecznie wyglądać na trzydzieści lat, jakbyśmy nie mogły być ludźmi i przechodzić przez to, co jest naturalnym etapem naszego życia. Rodzimy po to by się zestarzeć i po to by umrzeć”. Zmiana narracji i większa akceptacja dla naturalnych procesów starzenia mogą pomóc w budowaniu zdrowszego podejścia do własnego ciała i wyglądu. „Zawsze wiedziałam, że jestem czymś więcej niż tylko skorupą, w której się poruszam. Marzyłam o tym, by ktoś powiedział mi coś innego niż tylko: >Och, jesteś taka piękna<. Pragnęłam usłyszeć coś innego, bo wiem, że jestem czymś więcej”.

Zapytana o radę dla kobiet, które chcą czuć się dobrze we własnej skórze, Berry powiedziała magazynowi „Fortune”: „Zaakceptujcie siebie takimi, jakie naprawdę jesteście. Odkryjcie swoje talenty i mocne strony. Skupianie się wyłącznie na wyglądzie fizycznym utrudnia poczucie pewności siebie, gdy ten zaczyna się zmieniać – a jego zmiana jest nieunikniona. Kiedy uświadomimy sobie, że nasza wartość nie sprowadza się wyłącznie do wyglądu zewnętrznego, otwieramy się na rozwój wewnętrzny, poszerzanie wiedzy, odkrywanie nowych pasji i realizację marzeń. To natomiast prowadzi akceptacji siebie”.