Koniec ageizmu w modzie? Siostra Belli i Gigi Hadid wkracza na wybiegi

Sióstr Belli i Gigi Hadid nie trzeba przedstawiać. Od lat są twarzami kampanii największych domów modowych na świecie i chodzą po wybiegach najbardziej znanych projektantów. W ich ślady postanowiła pójść również Alana Hadid, która tuż przed czterdziestką stawia pierwsze kroki na wybiegu.

Kim jest Alana Hadid?

Alana Hadid, tak jak Gigi i Bella, jest córką znanego amerykańskiego dewelopera Mohameda Hadida - z jego pierwszego małżeństwa. Jej matka, Mary Butler, zawsze chroniła swojej prywatności i stroniła od blasku reflektorów. Alana brała z niej przykład i bez rozgłosu spełniała się jako stylistka, projektantka mody oraz współzałożycielka marki La Detresse.

Przed czterdziestką postanowiła jednak spróbować swoich sił w modelingu. Wyszła z ukrycia i podbija wybiegi. 38-latka debiutowała w roli modelki, otwierając w sierpniu pokaz duńskiej marki Saks Potts podczas kopenhaskiego tygodniu mody. Niespełna kilka dni później zabłysnęła również w show marki Munthe, prezentując na wybiegu dwa projekty z najnowszej kolekcji.

Zmierzch ageizmu w świecie mody?

- Postanowiłam przyjechać do Kopenhagi, bo kocham duńską modę. Saks Potts dowiedzieli się o mojej wizycie i zapytali, czy wezmę udział w ich pokazie. Byłam niesamowicie zaszczycona – powiedziała w rozmowie z magazynem "Vogue". - Pokochałam chodzenie po wybiegu. Nie miałam tego w planach, ale to ekscytujący zwrot akcji. Mam nadzieję, że do tego jeszcze wrócę. Czuję, jakbym szła przez życie od tyłu i uwielbiam to! Jedną z najpiękniejszych cech Copenhagen Fashion Week jest jego inkluzywność – dodała Alana.

Zwróciła tym samym uwagę na zjawisko ageizmu w branży modowej, która w końcu zdaje się reagować na wieloletnie sugestie społeczne. Liczne badania pokazują, że wielu konsumentów czuje się wykluczonych z głównego nurtu mody, ponieważ do tej pory starzenie się było pokazywane w reklamach i na wybiegach. Trend prezentowania naturalnych sylwetek kobiet w każdym wieku zyskuje na sile i jedno jest pewne: takie zmiany przysłużą się zarówno branży modowej, jak i jej odbiorcom.