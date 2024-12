Mec. Joanna Parafianowicz: Milczenie bywa zachowaniem nieodpowiedzialnym społecznie

Adwokatem lub radcą prawnym się nie bywa – to sposób na życie. Wykonując te zawody jako profesjonalista podlega się regułom wynikającym z kodeksu etyki zawsze – w każdej sferze swojej aktywności oczekiwana jest rzeczowość, zachowanie umiaru, pisanie i wypowiadanie się tak, by nie uchybić czci i powadze sądu oraz innych osób. Niestety, niezrozumienie tej reguły i uporczywe forsowanie przekonania, że w pełni prywatną sprawą adwokata lub radcy prawnego jest to, co robi w czasie wolnym, należy oceniać jako niezrozumienie reguł zawodu, który zdecydowali się wykonywać.

Rzecz jasna nie twierdzę przy tym, że wszyscy członkowie palestry oraz radcowie prawni są chodzącymi ideałami, ale przynajmniej powinni do tego stanu dążyć. Także z tej przyczyny, że oczekuje od nich tego ustawodawca. Nie na złość. Dla dobra obywatela.