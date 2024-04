Co wolno na swoim balkonie, a za co można dostać mandat lub pozew?

Wiosna i lato to te okresy w ciągu roku, w których częściej korzysta się z balkonu. Aranżacji tej przestrzeni przynależnej do mieszkania poświęca się dziś dużo uwagi. W większości sklepów z materiałami budowanymi oraz elementami wyposażenia wnętrz wiosną oferuje się klientom bogaty wybór mebli i dodatków reklamowanych jako takie, które stworzono z myślą o urządzeniu idealnego balkonu. Planując działania w tym zakresie, warto pamiętać o przepisach regulujących korzystanie z balkonu. W praktyce bowiem często okazuje się, że w pewnych sytuacjach przebywanie na balkonie lub nie do końca przemyślane zagospodarowanie go może mieć bardzo przykre i dalekosiężne konsekwencje.

Reklama

Do kogo należy balkon?

- O tym, że „balkonowe życie” może być przedmiotem nieporozumień, świadczy choćby istniejący spór prawny w kwestii tego, do kogo właściwie należy balkon. Prezentowane w tej kwestii stanowiska nie są jednolite – mówi Arkadiusz Mróz, prawnik z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Zdaniem niektórych balkon jest częścią mieszkania. Inni — i to stanowisko dominuje — uważają z kolei, że jest to część tzw. nieruchomości wspólnej, stanowiącej przedmiot współwłasności wszystkich właścicieli lokali w ramach danego budynku czy nawet osiedla. To rodzi jasno określone konsekwencje natury prawnej — balkonu nie można dowolnie aranżować. Chodzi o takie zmiany, które naruszałyby konstrukcję czy koncepcję estetyczną budynku. Przemalowanie ścian balkonu (stanowiących elewację budynku), zabudowa balustrad, instalacja anten lub innych urządzeń, usunięcie stałych elementów – tego wszystkiego nie można robić bez zgody zarządcy, wspólnoty mieszkaniowej, a czasami nawet architekta budynku – wyjaśnia ekspert.

Przepisy wprowadzają też ograniczenia co do zachowań, których nie wolno podejmować na balkonie. Może tu chodzić na przykład o tzw. zachowania nieobyczajne - opalanie się topless, pokazywanie bez ubrania czy odbywanie aktu seksualnego.

Prawnik zwraca też uwagę, że korzystając z balkonu należy też przestrzegać przepisów dotyczących godzin obowiązywania ciszy nocnej. Jej zakłócenie może skutkować konsekwencjami prawnymi. Warto zwrócić uwagę, że niektóre wspólnoty mieszkaniowe wprowadzają dodatkowe (wewnętrzne) regulacje w tej kwestii.

Zabronione jest także takie korzystanie z balkonu, które może zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub skutkować uszkodzeniem budynku.