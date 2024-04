60-latka Alejandra Rodríguez najstarszą zwyciężczynią konkursu piękności. Zostanie Miss Universe?

Zmiana zasad

W drodze do sukcesu Alejandra Rodríguez pokonała 34 inne kandydatki, w wieku od 18 do 73 lat. – Uważam, że sędziowie docenili moją pewność siebie i oddanie, z jakim podchodzę do kwestii reprezentowania kobiet z mojego pokolenia w konkursach piękności – podkreśla zwyciężczyni, która obecnie skupia się na kolejnym wyzwaniu, jakim jest wygrana w plebiscycie Miss Universe Argentina 2024. – Jestem zdeterminowana, aby sięgnąć i po tę koronę – wyznaje.

Jeśli i ten cel uda się zrealizować, 60-latka będzie reprezentować swój kraj w konkursie Miss Universe. W przeszłości mogły do niego przystąpić jedynie kobiety, które nie przekroczyły 28. roku życia. Zasadę tę zmieniono w 2023 roku, a oficjalnie weszła w życie na początku bieżącego roku. Tym samym, wedle nowego regulaminu, o koronę z ponad 45-karatowym szafirem błękitnym w samym jej sercu może powalczyć „każda dorosła kobieta na świecie”, ponieważ górna granica wieku kandydatek została zniesiona. Podtrzymano natomiast wymóg ukończenia 18. roku życia przez najmłodsze pretendentki do tytułu. Nawet jeśli w toku wyborów w poszczególnych krajach wyłoniono młodsze zwyciężczynie, to do finału Miss Universe ma obowiązek przystąpić kolejna, pełnoletnia kandydatka.



Matki, mężatki i rozwódki

Jedna z pierwszych triumfatorek konkursu, reprezentantka Finlandii Armi Kuusela, dobrowolnie oddała koronę pod koniec roku 1952, w którym ją otrzymała, ponieważ planowała zamążpójście. Reguła dotycząca stanu cywilnego kobiet utrzymała się przez kolejne dziesięciolecia i została zniesiona dopiero w sierpniu 2022 roku. Wcześniej zakazywano przystąpienia do konkursu nie tylko kobietom zamężnym, ale i rozwódkom oraz matkom.

Organizatorzy konkursu wykazywali się natomiast większą otwartością w kwestii płci i seksualności kandydatek. W 2012 roku do udziału dopuszczono kobiety transpłciowe, a sześć lat później jedna z nich – reprezentująca Hiszpanię zwyciężczyni konkursu krajowego, Angela Ponce – przystąpiła do rywalizacji o koronę Miss Universe, nie przechodząc jednak do finału. Do ścisłej 20. kandydatek awansowała natomiast reprezentująca Portugalię Marina Machete, która w 2023 roku stała się pierwszą transpłciową kobietą w półfinale Miss Universe.

Uroda nie zna wieku

Zmieniające się zasady rywalizacji pozwalają na większą swobodę w wyborze kandydatek do tytułu najpiękniejszej kobiety świata. Wśród pretendentek do korony znajdzie się w tym roku również reprezentująca Dominikanę, 47-letnia Haidy Cruz. Po zwycięstwie w konkursie krajowym, autorka książek, trenerka fitness i propagatorka zdrowego stylu życia, napisała na Instagramie, że chce być inspiracją dla innych kobiet, które bez względu na wiek realizują swoje zamierzenia. – Udowodnijmy sobie nawzajem, że jesteśmy w stanie, niezależnie od okoliczności, sięgać po swoje marzenia – dodała.