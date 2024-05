Oszuści internetowi aktywni w okresie komunijnym: jedno kliknięcie wystarczy

Znikają po 2-3 miesiącach

Gdy już dojdzie do zakupu, nieuczciwi sprzedawcy dbają o to, by transakcja wydawała się wiarygodna. – Nabywca dostaje automatyczną odpowiedź wygenerowaną przez tak zwanego bota. Zostaje tym samym przekierowany do dokonania zapłaty – wyjaśnia mecenas. – Pojawia się fałszywy link, który w chwili otwarcia skrzynki mailowej, przekierowuje kupującego do sztucznie stworzonej strony jego banku. Mało kto zwraca uwagę, czy jest to strona autentyczna. Osoba, która uważa, że dokonuje przelewu za produkt, udostępnia oszustowi swoje dane logowania do konta. Są tutaj dwie ścieżki: albo konto zostanie całkowicie wyczyszczone, albo zostanie wybrana kwota będąca równowartością nabytego przedmiotu. I to jest ten łagodniejszy wariant – podsumowuje.

Utracone w wyniku takiego działania środki bywają niemożliwe do odzyskania, ponieważ nieuczciwi sprzedawcy szybko likwidują założone naprędce firmy, znikając z radaru organów ścigania. – Tak działają sztucznie stworzone sklepy internetowe, które tworzą się, działają przez okres maksymalnie 2-3 miesięcy, dopóki nie zacznie się robić wokół nich gorąco, a następnie znikają. Zdobyte w tym czasie sumy sięgają nawet miliona złotych. Ciężko jest namierzyć taki sklep, ponieważ zakładany jest na tak zwanego „słupa”, na przykład na półroczne dziecko. Polacy często korzystają też z sytuacji, która ma miejsce za wschodnią granicą i zakładają fałszywe firmy na wybraną osobę przybyłą do Polski z Ukrainy, wychodząc z założenia, że nikt nie będzie takiej osoby próbował namierzyć. Często na tym właśnie polega tego typu działalność: skopiowanie czyjegoś numeru dowodu i podanie peselu to nie są jakieś skomplikowane czynności. Można w każdej chwili, posługując się tak zdobytymi danymi, otworzyć fikcyjną firmę – ostrzega prawnik.



Materiał dowodowy

Jeśli ktoś padł ofiarą tak zorganizowanej kradzieży, powinien bezzwłocznie podjąć szereg działań, mających na celu nie tylko zabezpieczenie konta w banku, ale i poinformowanie organów ścigania o zdarzeniu. – Taka osoba powinna zabezpieczyć całą korespondencję prowadzoną z przedstawicielem sklepu jako materiał dowodowy, zrobić zrzuty ekranu, a także na podstawie historii przeglądania uzyskać adres, pod jakim funkcjonowała firma, nawet jeśli obecnie ta jednostka już nie istnieje – rekomenduje adwokat. – Wtedy organy ścigania mogą łatwiej namierzyć oszustów, używając adresu IP. Dobrze jest też zachować numer konta, na jaki środki zostały przelane. Wówczas sąd ma możliwość zwolnienia wskazanego banku z obowiązującej go tajemnicy, dzięki czemu można łatwiej wyśledzić, gdzie te środki spływały i kto jest właścicielem konta. Oczywiście konto mogło być założone na fikcyjną osobę, ale jednak jest to już jakiś punkt zaczepienia, ponieważ pozwala zorientować się, dokąd wyprowadzano środki i, po nitce do kłębka, prześledzić całą procedurę – tłumaczy mecenas Olszewski.

Podczas gdy wskazówki, regulaminy czy poradniki przekazywane przez ekspertów mają na celu zabezpieczenie konsumentów przed działalnością oszustów internetowych, to jednak w sytuacji, gdy nabywcy zależy na czasie oraz pozyskaniu najbardziej atrakcyjnej oferty, jego czujność zostaje uśpiona. – Często nabieramy się na fałszywe promocje i przeceny, które po prostu kuszą – zauważa adwokat. – Na przykład telefon komórkowy, którego cena normalnie wynosi około 5 tysięcy złotych, nagle oferowany jest za kwotę 1999 złotych. Oczywiście jest to kolejny chwyt marketingowy, który sprawia, że szybciej przekonamy się do zakupu przedmiotu, którego cena zaczyna się od „1”, a nie od „2”. W obliczu tak atrakcyjnych ofert oraz w sytuacji, gdy zależy nam na czasie, często podejmujemy nieprzemyślane działania. Nasza czujność spada i wtedy ktoś inny to wykorzystuje – dodaje.