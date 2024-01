Pisanie ręczne to coraz rzadsza praktyka. Dlaczego warto zapisywać stronę dziennie?

Badania przeprowadzone przez biologów z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii, opisane na stronie internetowej czasopisma naukowego ''Frontiers'' wskazują, że pisanie ręczne poprawia koncentrację i pobudza kreatywność. Uczeń, który notatki tworzył w tradycyjny sposób, lepiej przyswoi materiał. Jakie jeszcze zalety ma ręczne stawianie liter?



Pisanie ręcznie ma wiele korzyści

Psychografolożka i trenerka grafologii Agnieszka Rapak podkreśla, że zarówno u dzieci, jak i dorosłych nawyk pisania ręcznego ma same korzyści. - Kształtuje umiejętność zbierania i wyrażania myśli, skupienia i samokontroli. Dzięki tej czynności w mózgu pobudza się wiele obszarów, dużo więcej niż podczas pisania na klawiaturze — tłumaczy ekspertka. Zgodnie z wynikami norweskich badań, obszar mózgu odpowiedzialny za pamięć jest wówczas dużo bardziej aktywny.

Stawianie liter może być swojego rodzaju praktykowaniem uważności (mindfulness). - Zauważam, że pisanie ręczne coraz częściej jest wykorzystywane w różnych nurtach terapii. Mowa o notowaniu swoich przeżyć, by móc im się bardziej przyjrzeć, z dystansu. Zaleca się, by zapisywać minimum jedną stronę dziennie — najlepiej rano. Pozwoli to dobrze rozpocząć dzień i oczyścić umysł z nadmiaru myśli, a także wsłuchać się w samego siebie, we własne potrzeby. Ważne, żeby w trakcie pisania panowały wokół nas komfortowe warunki — warto włączyć swoją ulubioną muzykę, albo napić się kawy czy herbaty, jeśli sprawia nam to przyjemność — radzi Agnieszka Rapak.

Okazuje się, że pisanie ręcznie nie tylko poprawia sprawność intelektualną, ale także pozytywnie wpływa na realizowanie planów, celów i chociażby postanowień noworocznych. - Psycholodzy zalecają, żeby ręcznie zapisywać listę zadań do wykonania. Zgodnie z ich poradami to, co na znajdzie się kartce, ma większą moc i bardziej motywuje do wprowadzenia w życie.