Jak ciche dni wpływają na relacje w związku? Psychologowie ostrzegają

Przerwać ciszę

Próby przerwania ciszy i przywrócenia w związku względnej normalności nie należą do najłatwiejszych i wymagają zaangażowania z obu stron. Szacunek dla partnera, próba zrozumienia zaistniałej sytuacji, a także otwarta rozmowa to, zdaniem ekspertów, podstawy umożliwiające kontakt i komunikację między dwiema osobami – Pierwszym krokiem jest próba zrozumienia, co dokładnie zadziało się między partnerami. Jakie były przyczyny konfliktu? Co się wydarzyło? Co skłoniło nas do takiej reakcji? Istotne jest zrozumienie zarówno potrzeb, uczuć i oczekiwań partnera, jak i analiza własnych emocji i potrzeb – wymienia Daria Cerazy. – Kolejnym etapem jest otwarta i szczera rozmowa na temat tych odczuć i potrzeb, prowadzona w sposób spokojny i wolny od oskarżeń. Choć może to być trudne, należy skupić się na konkretnej sytuacji, która doprowadziła do milczenia, unikając „wyciągania” wątków pobocznych czy z przeszłości. Wysłuchiwanie siebie nawzajem i zrozumienie motywacji czy lęków, które prowadzą do ucieczki w milczenie, może okazać się kluczowe dla przerwania impasu i wznowienia zdrowej komunikacji w związku – tłumaczy psycholog.

Sama rozmowa powinna dać każdemu z partnerów możliwość wypowiedzenia swojego zdania, bez oceniania, narzucania swoich racji i wchodzenia w kolejny konflikt – Ważne jest, aby okazywać drugiej stronie zrozumienie i gotowość do wysłuchania, starajmy się nie osądzać, nie walczyć – podkreśla Marcin Dobrzyński. – Postarajmy się zachęcić partnera do rozmowy i uważnie wysłuchać jego perspektywy. Ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego zdecydował się na milczenie i co to mówi o naszej relacji. Dajmy każdej ze stron okazję do wyrażenia swoich uczuć i potrzeb. Wysłuchajmy partnera, nie przerywajmy mu, zbudujmy atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia – dodaje współzałożyciel placówki terapeutycznej Centrum Terapii Psyche.

Przywrócić bezpieczny dialog

Jeśli rozmowa przebiegła według powyższych zaleceń, a partnerzy, mimo trudności, zdołali wysłuchać siebie nawzajem i wyjaśnić podłoże zaistniałej sytuacji, warto wspólnie rozważyć dostępne rozwiązania, które pomogą zapobiec cichym dniom w przyszłości. Być może następnym razem do takiej rozmowy należy przystąpić wcześniej, nie przedłużając konfliktu do wielu dni wypełnionych milczeniem i ignorowaniem siebie nawzajem – Pamiętajmy, że bardzo ważne jest, aby obie strony były zaangażowane w proces przywracania bezpiecznego dialogu i aktywnie pracowały nad budowaniem zdrowej komunikacji – zaleca Marcin Dobrzyński. – Niezbędna jest tu cierpliwość. Jest to proces, który wymaga czasu i wysiłku – zastrzega.

Silent treatment bywa jednak zjawiskiem powtarzalnym w wielu relacjach. Jak zaznacza Marcin Dobrzyński, dla niektórych milczenie może być częścią ich kulturowych lub rodzinnych wzorców komunikacyjnych. – Jeśli w rodzinie był to powszechny sposób radzenia sobie z konfliktami lub trudnymi sytuacjami, ludzie mogą powtarzać ten wzorzec w swoich własnych związkach – wyjaśnia.

Gdy zatem dostępne rozwiązania – szczera rozmowa i próby wzajemnego zrozumienia – nie przynoszą pożądanych rezultatów, a partnerzy wciąż po większej kłótni unikają kontaktu, uciekając w milczenie, w niektórych przypadkach pomocne może okazać się skorzystanie z terapii dla par. – W takiej sytuacji neutralny mediator może pomóc w przełamaniu impasu i znalezieniu konstruktywnych sposobów na rozwiązanie problemów – przekonuje Daria Cerazy.

Chwila ciszy zapobiega eskalacji konfliktu

Przy wszystkich trudnościach i bolesnych emocjach związanych ze świadomym unikaniem kontaktu z parterem, warto zwrócić też uwagę na pewne pozytywne aspekty milczenia. – Chwila ciszy może dać partnerom czas na zastanowienie się nad swoimi uczuciami i myślami. W przypadku burzliwych dyskusji lub konfliktów może to być okazja do ochłonięcia i spokojnego zastanowienia się nad sytuacją – wyjaśnia Marcin Dobrzyński. – Czasowa separacja może pomóc uniknąć eskalacji konfliktu. Jeśli jedna lub obie strony czują się zbyt pobudzone, wzburzone, zranione, milczenie może zapobiec pogorszeniu sytuacji. Poza tym milczenie może czasami zapobiec powiedzeniu czegoś krzywdzącego lub obraźliwego w kierunku partnera. Jeśli jedna ze stron decyduje się na milczenie zamiast na agresywne reagowanie, może to okresowo pomóc w pracy nad bezpieczną komunikacją – tłumaczy psycholog.