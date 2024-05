Teoria spalonego tosta: jak czerpać korzyści z napotkanych trudności?

Zaproponowana praktyka uważności nie jest jedyną, którą warto stosować w celu polepszenia własnego samopoczucia oraz uświadomienia sobie, jak wiele wartościowych zdarzeń ma miejsce każdego dnia, podczas gdy nie zawsze są one dostrzegane i poprawnie interpretowane. – Inna technika to codzienne pisanie w dzienniku rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Stosuję ją od lat i bardzo pomaga mi ona doceniać moje życie nawet w tych chwilach, gdy bywa trudniej. Praktyka wdzięczności pozwala skupić się na pozytywach, na tym co mamy, a nie na brakach, i rozwijać bardziej pogodne podejście do życia – rekomenduje Sylwia Sitkowska.



Niska tolerancja na frustrację

Mimo że drobne zdarzenia przebiegające niezgodnie z oryginalnym planem nie zawsze mają poważne konsekwencje i warto wykazać się wobec nich dystansem, to jednak reakcje na nie bywają niewspółmierne do ich wagi. – Ludzie często reagują irytacją lub frustracją na drobne niedogodności z kilku powodów, które są zakorzenione w naszych biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowaniach – wyjaśnia psycholog. – Na poziomie biologicznym, nasze mózgi są zaprogramowane do reagowania na stresory jako mechanizm przetrwania. W sytuacjach zagrożenia, nasz organizm uruchamia reakcję „walcz lub uciekaj”, co było niezbędne naszym przodkom. Choć współczesne drobne niedogodności, takie jak spalony tost czy opóźniony autobus, nie stanowią zagrożenia dla życia, mózg może reagować na nie podobnie, jak na większe stresory – tłumaczy terapeutka.

Jednocześnie psycholog zauważa, że nawet drobne problemy mogą stanowić przeciążenie w sytuacji, gdy dana osoba mierzy się jeszcze z innymi trudnościami, mającymi znacznie poważniejszy przebieg i konsekwencje. Konieczność zmagania się z wieloma wyzwaniami sprawia, że nawet drobiazg jawi się się jako przeszkoda nie do pokonania. – Drobne sprawy mogą kumulować się, prowadząc do uczucia przytłoczenia – wyjaśnia Sylwia Sitkowska. To może wynikać z niskiej tolerancji na frustrację, która jest różna u różnych osób i zależy od wielu czynników, w tym od poziomu stresu, zmęczenia czy ogólnego stanu zdrowia psychicznego. Permanentny stres ma bardzo negatywny wpływ na psychikę i organizm. Warto się nad tym zastanowić i ewentualnie wprowadzić zmiany – tłumaczy współzałożycielka Przystani Psychologicznej.



Dążenie do perfekcji

Przyzwyczajenie do wysokich standardów i konieczności sprostania wymogom stawianym przez przełożonych, współpracowników czy członków najbliższej rodziny, sprawia, że często błahostki urastają do rangi poważnych problemów uniemożliwiających realizację założonych celów. – Społecznie jesteśmy uczeni, że powinniśmy dążyć do perfekcji i efektywności. Drobne niedogodności mogą być postrzegane jako przeszkody w osiąganiu tych celów, co dodatkowo potęguje frustrację. W społeczeństwie, gdzie czas jest cennym zasobem, nawet niewielkie opóźnienia czy błędy mogą być źródłem dużego dyskomfortu – zauważa Sylwia Sitkowska.