Czego zazdroszczą sobie nawzajem kobiety i mężczyźni? Zaskakujące wyniki badania

Plastyczność mózgu - klucz do pokonania stresu. Jak z niej skorzystać?

Od stresu nie da się uciec, ale można nauczyć się nad nim panować - nie pozwalać, by kontrolował życie i wyniszczał ciało. Naukowcy przekonują, że plastyczność mózgu pozwala wyćwiczyć go tak, aby – mimo trudności – zachowywać emocjonalną równowagę. Jak to zrobić?