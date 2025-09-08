Jak uniknąć powikłań po syndromie złamanego serca? Rady kardiologów

Tak zwany syndrom złamanego serca, inaczej zespół takotsubo lub kardiomiopatia stresowa, to stan kardiologiczny, który w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci. Swoją nazwę schorzenie wzięło od tego, że zwykle występuje wskutek bardzo intensywnych stanów emocjonalnych. Mogą one wystąpić przy nagłych i przykrych (rzadziej — radosnych) wydarzeniach z życia lub wskutek urazu ciała. Dotyczy głównie kobiet — stanowią one około 90 procent wszystkich osób, z zespołem takotsubo.

Serce osoby cierpiącej na „syndrom złamanego serca” ma osłabione mięśnie, zmienia też kształt — przypomina naczynie o wąskiej szyjce i szerokim, płaskim dnie, którego Japończycy używają tradycyjnie do poławiania ośmiornic. Nazwę tego właśnie naczynia — takotsubo — zaczerpnął japoński naukowiec Hikaru Sato na określenie tej przypadłości.

Zwykle serce wraca do w miarę normalnego funkcjonowania w ciągu kilku tygodni. Mimo to pacjenci mogą przez resztę życia odczuwać negatywne skutki „syndromu złamanego serca” — podobne do tych, z którymi zmagają się osoby po zawale.

Okazuje się, że pacjenci, którzy cierpią na kardiomiopatię stresową, mogą w dość prosty i niedrogi sposób zniwelować towarzyszące jej dolegliwości. Tak twierdzą kardiolodzy z Uniwersytetu w Aberdeen, którzy przeprowadzili badanie z udziałem 76 pacjentów z zespołem takotsubo. Znakomitą większość, bo 91 procent badanych stanowiły kobiety, średnia wieku wynosiła 66 lat.