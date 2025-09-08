Reklama

Jak uniknąć powikłań po syndromie złamanego serca? Rady kardiologów

Schorzenie, któremu nadano poetycką nazwę „syndromu złamanego serca” jest potencjalnie bardzo niebezpieczne — może zagrozić życiu osoby, która na nie cierpi. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Aberdeen znalazł dwa sposoby na skuteczny powrót do zdrowia.

Publikacja: 08.09.2025 13:04

Serce osoby cierpiącej na „syndrom złamanego serca” ma osłabione mięśnie, zmienia też kształt.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Tak zwany syndrom złamanego serca, inaczej zespół takotsubo lub kardiomiopatia stresowa, to stan kardiologiczny, który w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci. Swoją nazwę schorzenie wzięło od tego, że zwykle występuje wskutek bardzo intensywnych stanów emocjonalnych. Mogą one wystąpić przy nagłych i przykrych (rzadziej — radosnych) wydarzeniach z życia lub wskutek urazu ciała. Dotyczy głównie kobiet — stanowią one około 90 procent wszystkich osób, z zespołem takotsubo.

Zwykle serce wraca do w miarę normalnego funkcjonowania w ciągu kilku tygodni. Mimo to pacjenci mogą przez resztę życia odczuwać negatywne skutki „syndromu złamanego serca” — podobne do tych, z którymi zmagają się osoby po zawale.

Okazuje się, że pacjenci, którzy cierpią na kardiomiopatię stresową, mogą w dość prosty i niedrogi sposób zniwelować towarzyszące jej dolegliwości. Tak twierdzą kardiolodzy z Uniwersytetu w Aberdeen, którzy przeprowadzili badanie z udziałem 76 pacjentów z zespołem takotsubo. Znakomitą większość, bo 91 procent badanych stanowiły kobiety, średnia wieku wynosiła 66 lat.

Pacjentów losowo podzielono na dwie grupy. Jedną poddano psychoterapii poznawczo-behawioralnej, osoby z drugiej grupy przeszły programy odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych (na rowerze treningowym i bieżni, pływanie i aerobik). Obydwie terapie trwały 12 tygodni, przez cały ten czas pacjenci kontynuowali swoje standardowe leczenie, które zalecili im ich kardiolodzy.

Wyniki badania zaprezentowano w trakcie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbył się na przełomie sierpnia i września tego roku w Madrycie. Raport opublikowano też na stronie Brytyjskiej Fundacji Kardiologicznej, która sfinansowała cały projekt.

Psychoterapia i aktywność fizyczna mogą pomóc zwalczyć „syndrom złamanego serca”

Okazało się, że zarówno psychoterapia, jak i ćwiczenia fizyczne przyniosły zadowalające rezultaty w porównaniu ze standardową terapią zespołu takotsubo. Pacjenci poprawili swoją kondycję fizyczną, a ich serca wykazały większą wydolność.

Średni dystans, który w ciągu sześciu minut byli w stanie przejść pacjenci po psychoterapii, wzrósł z 402 do 458 metrów. Pacjenci ćwiczący wydłużyli ten dystans z 457 do 528 metrów. Zdaniem badaczy wyniki te sugerują, że obydwa rodzaje terapii dają szansę na skuteczne obniżenie ryzyka przedwczesnej śmierci u osób z zespołem takotsubo.

„Te rezultaty uwypuklają istotność związku między mózgiem a sercem” — podkreśla dr David Gamble z Uniwersytetu w Aberdeen, jeden z autorów badania. „Pokazują, że terapia poznawczo-behawioralna lub ćwiczenia mogą pomóc pacjentom wrócić do zdrowia. Obydwie metody są niedrogie i mamy nadzieję, że dalsze badania pomogą wielu pacjentom” — dodaje ekspert.

Badacze mają teraz w planie przeprowadzenie długofalowego badania wpływu obydwu terapii na obniżenie ryzyka przedwczesnej śmierci.

www.bhf.org.uk

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Izabela Popko

