Jak uniknąć powikłań po syndromie złamanego serca? Rady kardiologów

Serce osoby cierpiącej na „syndrom złamanego serca” ma osłabione mięśnie, zmienia też kształt.
Tak zwany syndrom złamanego serca, inaczej zespół takotsubo lub kardiomiopatia stresowa, to stan kardiologiczny, który w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci. Swoją nazwę schorzenie wzięło od tego, że zwykle występuje wskutek bardzo intensywnych stanów emocjonalnych. Mogą one wystąpić przy nagłych i przykrych (rzadziej — radosnych) wydarzeniach z życia lub wskutek urazu ciała. Dotyczy głównie kobiet — stanowią one około 90 procent wszystkich osób, z zespołem takotsubo.
Serce osoby cierpiącej na „syndrom złamanego serca” ma osłabione mięśnie, zmienia też kształt — przypomina naczynie o wąskiej szyjce i szerokim, płaskim dnie, którego Japończycy używają tradycyjnie do poławiania ośmiornic. Nazwę tego właśnie naczynia — takotsubo — zaczerpnął japoński naukowiec Hikaru Sato na określenie tej przypadłości.
Zwykle serce wraca do w miarę normalnego funkcjonowania w ciągu kilku tygodni. Mimo to pacjenci mogą przez resztę życia odczuwać negatywne skutki „syndromu złamanego serca” — podobne do tych, z którymi zmagają się osoby po zawale.
Okazuje się, że pacjenci, którzy cierpią na kardiomiopatię stresową, mogą w dość prosty i niedrogi sposób zniwelować towarzyszące jej dolegliwości. Tak twierdzą kardiolodzy z Uniwersytetu w Aberdeen, którzy przeprowadzili badanie z udziałem 76 pacjentów z zespołem takotsubo. Znakomitą większość, bo 91 procent badanych stanowiły kobiety, średnia wieku wynosiła 66 lat.
Pacjentów losowo podzielono na dwie grupy. Jedną poddano psychoterapii poznawczo-behawioralnej, osoby z drugiej grupy przeszły programy odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych (na rowerze treningowym i bieżni, pływanie i aerobik). Obydwie terapie trwały 12 tygodni, przez cały ten czas pacjenci kontynuowali swoje standardowe leczenie, które zalecili im ich kardiolodzy.
Wyniki badania zaprezentowano w trakcie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbył się na przełomie sierpnia i września tego roku w Madrycie. Raport opublikowano też na stronie Brytyjskiej Fundacji Kardiologicznej, która sfinansowała cały projekt.
Okazało się, że zarówno psychoterapia, jak i ćwiczenia fizyczne przyniosły zadowalające rezultaty w porównaniu ze standardową terapią zespołu takotsubo. Pacjenci poprawili swoją kondycję fizyczną, a ich serca wykazały większą wydolność.
Średni dystans, który w ciągu sześciu minut byli w stanie przejść pacjenci po psychoterapii, wzrósł z 402 do 458 metrów. Pacjenci ćwiczący wydłużyli ten dystans z 457 do 528 metrów. Zdaniem badaczy wyniki te sugerują, że obydwa rodzaje terapii dają szansę na skuteczne obniżenie ryzyka przedwczesnej śmierci u osób z zespołem takotsubo.
„Te rezultaty uwypuklają istotność związku między mózgiem a sercem” — podkreśla dr David Gamble z Uniwersytetu w Aberdeen, jeden z autorów badania. „Pokazują, że terapia poznawczo-behawioralna lub ćwiczenia mogą pomóc pacjentom wrócić do zdrowia. Obydwie metody są niedrogie i mamy nadzieję, że dalsze badania pomogą wielu pacjentom” — dodaje ekspert.
Badacze mają teraz w planie przeprowadzenie długofalowego badania wpływu obydwu terapii na obniżenie ryzyka przedwczesnej śmierci.
