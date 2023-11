Aleksandra Lemańska o stawianiu granic: Moje potrzeby nie są gorsze, ani mniej ważne od potrzeb wszystkich innych ludzi

Jesteśmy dla siebie bardzo surowe. Znasz metody, które pozwolą ustawić nam poprzeczkę na odpowiednim poziomie, zgodnym z naszymi możliwościami, co nie skończy się frustracją?

Jest dużo technik, ale też odpowiedzi na pytania, które same możemy sobie dać. Niektóre z nas mają dużą łatwość proszenia o pomoc, ale bardzo często nie umiemy z niej korzystać, bo chcemy być silne. W analizie transakcyjnej, o której wspomniałam, występują tak zwane drivery. To wewnętrzne głosy, czy też siły, które mówią nam o tym, że jesteśmy warunkowo OK. Że jesteśmy wystarczająco dobre, wystarczająco godne zaufania, wystarczająco dobrymi pracownicami, wystarczająco jakieś tylko wtedy, jeśli... I tutaj wstawiamy jeden z czterech driverów. Jeden z nich to "bądź doskonała", czyli "jestem wystarczająco dobra oraz godna uwagi i zaufania, kiedy robię rzeczy idealnie". Drugi "sprawiaj przyjemność", czyli "stawiam potrzebę innych ludzi ponad moimi potrzebami" – dbam o wszystkich dookoła, a potem dopiero o siebie, na co najczęściej nie wystarcza mi czasu i energii, jestem niezadbana nawet przez samą siebie. Trzeci driver "wysilaj się" działa wtedy, kiedy robię masę rzeczy, najczęściej ich nie kończąc, na czym wiele z nich cierpi. "Bądź silna, nie proś o pomoc" to jest jeden z "ulubionych" driverów Polek. "Nie poproszę o wsparcie, bo to oznacza, że będę słaba, a nie mogę być słaba, bo powinnam być silna". Driver Zosia Samosia. Pierwsze ćwiczenie, które można zrobić, to sprawdzenie, który z nich najmocniej na nas działa i w ten sposób trochę się autozdiagnozować. Drivery można sprawdzić samemu, ale oczywiście też sięgając po pomoc psychologiczną czy psychoterapeutyczną. Może nas to doprowadzić do bardzo ciekawych wniosków. Na każdy z nich jest metoda. Ważne, żeby sobie powiedzieć, że moje potrzeby nie są gorsze, albo mniej ważne od potrzeb wszystkich innych ludzi. Są równie ważne. Teraz czas na naukę stawiania granic.

Proszę o lekcję.

Kiedy ktoś czegoś ode mnie oczekuje, mówię: "słyszę, że jest to ważne dla ciebie" oraz uczę się zamieniać "ale" na "jednocześnie", bo to co wybrzmiało przed "ale" zazwyczaj automatycznie staje się nieważne. Lepiej powiedzieć: "słyszę, że jest to dla ciebie ważne i jednocześnie nie mam teraz na to przestrzeni", "to, co mogę zrobić to pomóc ci w kawałku X, albo podpowiedzieć, jak możesz to zrobić samodzielnie, co ty na to?". Prostymi sposobami możemy zadbać o swoje potrzeby w sensowny sposób. Analiza transakcyjna mówi o tzw. matrycy OK – OK, której założeniem jest, że partnerska komunikacja jest wtedy, kiedy ja jestem OK i ty jesteś OK. To bardzo w porządku, że ja mam swoje potrzeby i OK, że ty masz swoje. Dopóki jesteśmy w stosunku OK – OK, jesteśmy w stanie wyjść do siebie z dobrą intencją, być w dobrej komunikacji, zauważać i uznawać, co jest ważne dla mnie, ale też widzieć, co jest ważne dla ciebie. Zaczęłabym od tego, co sprawia, że się nie widzę – czy to jest moje, czy pochodzi z zewnątrz.

Do stawiania granic też jest inne narzędzie, które przedstawię w sposób bardzo uproszczony. Zadaję sobie pytanie: "dlaczego?". Co jest dla mnie ważne? Jakie mam wartości? Za którą wartość odpowiadam? Wyobrażam sobie sytuację, w której bardzo ważny jest mój rozwój osobisty. Gdy widzę, że nie mam na niego przestrzeni, bo mam bardzo dużo pracy, ludzie mi jej jeszcze dorzucają, a ja na wszystko się zgadzam, w pierwszym kroku potrzebuję ochronić moją wartość związaną z uczeniem się przez całe życie. Dlaczego chcę postawić granicę? Bo potrzebuję zabezpieczyć moją wartość, więcej się uczyć. Mogę to pytanie „dlaczego” zadawać pięć, a nawet siedem razy, jeśli chcę podrążyć, pójść za moją motywacją wewnętrzną. Drugim krokiem jest określenie, w którym obszarze życia chcę granicę postawić. W zawodowym, a może w osobistym? Jeżeli osobistym, to czy w relacji z moim partnerem, dziećmi, rodzicami? Jeżeli w zawodowym, to czy z moim szefem, członkami mojego zespołu, którzy nadużywają mojej dobroci, a może z innymi zespołami? Trzeci etap to samo stawianie granicy, czyli rozmowa na temat tego, że coś jest dla mnie ważne, bo do tej pory było tak, a od tej pory chciałabym, żeby było inaczej. Nie trzeba drobiazgowo tłumaczyć dlaczego, ale mogę transparentnie powiedzieć, z czego to wynika, bo ludzie zapewne będą zaskoczeni. Zrobić to z dobrą intencją, w duchu OK – OK. Czwartym krokiem jest strzeżenie tej postawionej granicy, egzekwowanie jej. Bo otoczenie, które było przyzwyczajone, że robię coś po jego myśli, będzie mnie testować. Potrzebuję ochraniać to, co już postawiłam, żeby skutecznie o siebie dbać. Oczywiście na tyle, na ile to jest cały czas ważne i zasadne, bo może się okazać, że granica stanie się elastycznie przemianowana, ale moją decyzją, a nie dlatego, że inni mnie do tego popchnęli.

Nie zawsze będzie chodziło o inną osobę, zdarza się, że trzeba zbudować granicę samej sobie. Na przykład w kwestii marnotrawienia czasu.