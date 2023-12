Kluczowe jest zrozumienie obdarowywanej osoby, jej gustów, upodobań i komfortu. W przypadku prezentów o charakterze bardziej osobistym, zawsze warto mieć na uwadze stopień zażyłości w relacji i unikać prezentów, które mogą być zbyt intymne w zależności od sytuacji. Świadkami wręczania prezentów intymnych, np. bielizny nie powinien być nikt poza obdarowaną osobą. Bielizna to też trudna materia, bo możemy popełnić gafę wybierając niewłaściwy rozmiar czy styl.

Prezent w postaci perfum może być dobrym pomysłem w sytuacji bliskiej relacji. Ale niesie też ze sobą pewne ryzyko, że okaże się nietrafiony, zbyt uciążliwy, a nawet powodujący reakcję alergiczną.

Skarpetki — najpopularniejszy w Polsce prezent świąteczny dla mężczyzn, ale jednocześnie będący wciąż na 1. miejscu najbardziej niechcianych — czy naprawdę jest taki zły?

Jestem przeciwna wręczaniu skarpetek w prezentach, a już z pewnością jako prezent świąteczny. To codzienna i użyteczna część garderoby, która z pewnością nie będzie spełniała funkcji ani sentymentalnej, ani nie będzie mówiła nic o obdarowanym i jego pasjach. Nie powie też nic o nas. Albo i powie, ale niekoniecznie to, co chcielibyśmy przekazać.

Czy dobrym pomysłem na prezent są produkty żywnościowe - popularne stały się zestawy np. herbata, miód, bakalie, powidła, czekolada, sok np. z malin?

Takie upominki to często pomysł na firmowy prezent świąteczny- jestem zwolenniczką tego typu upominków. W okolicach Świąt bakalie, czekolady, herbaty odpowiednio skomponowane, pięknie zaaranżowane, mogą dać nam przestrzeń do osobistych przesłań. Ważne, by były to produkty wysokiej jakości i z dłuższym okresem przydatności do spożycia. Nie mogą to być po prostu czekoladki z supermarketu wrzucone do plastikowej torebki, to chyba oczywiste, ale już ręcznie robione przysmaki lub produkty od lokalnych, renomowanych producentów - jak najbardziej.