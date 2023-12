Jedną z właściwych nazw jest ta, której pani użyła: chanukowy świecznik. Inne poprawne to chanukija lub menora chanukowa. Ważna jest jego konstrukcja. Ma osiem ramion i dodatkowe miejsce na świecę w centralnym punkcie – ją nazywa się pomocnikiem. Umieszcza się w nim świecę, która każdego kolejnego dnia celebracji chanuki jest odpalana w pierwszej kolejności. Od niej zapala się kolejne. Co ważne: chanukija różni się liczbą ramion od menory znanej z opisów w Księgach Mojżeszowych, będącej wyposażaniem Świątyni. Tamta ma ich siedem i jest symbolem w herbie państwa Izrael. Tutaj miejsc na świece jest łącznie dziewięć.

Ile świec w sumie zużywa się w czasie ośmiodniowej celebracji Chanuki?

Czterdzieści cztery plus osiem „świec pomocników”. Każda zapalona powinna się palić co najmniej czterdzieści minut. Bardzo ważne jest, aby sama zgasła. Ma to związek z archetypem żywiołu ognia – rozbudzony powinien uspokoić się bez interwencji człowieka lub innych sił. Dlatego zwraca się uwagę, aby nie stawiać chanukiji w miejscach narażonych na przeciąg.

Czy celebracja Chanuki ma jeszcze jakieś charakterystyczne elementy?

Świece zapala się po zmroku. Obecnie najlepiej około 16.20, ale jeśli z jakichś powodów jest to niemożliwe, płomień świecy może rozbłysnąć później – do północy. Przed jej zapaleniem wypowiada się błogosławieństwo. Dziękuję się w nim Bogu za to, że doprowadził do czasu, w którym można wspominać cud sprzed wieków i ponownie się nim cieszyć. Od strony religijnej to jedyny wymóg. W całościowym ujęciu wydarzenie ma radosny charakter i zwykle jest obchodzone w rodzinnym gronie. Dzieci każdego z tych ośmiu dni dostają drobne upominki. Bliscy spotykają się przy stole, na którym, zgodnie z tradycją, powinny znaleźć się potrawy zawierające oliwę. Najczęściej są to placki ziemniaczane i pączki.