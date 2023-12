Książki nie tylko dla kobiet i nie tylko pod choinkę. 6 ciekawych propozycji

Trafiła ona na wyspę z mężem epidemiologiem i była kimś więcej niż świadkiem wydarzeń. Mina to prawnuczka Pakize, która odtwarza przed nami historię. Eksponuje kobiecy rodzaj narracji, z radością opisuje seksualne wyzwolenie bohaterek.

Agneta Pleijel „Lord Nevermore”, przeł. Justyna Czechowska, wyd. Karakter

Wybitna szwedzka pisarka Agneta Pleijel znana jest w Polsce z takich tytułów jak „Zapach mężczyzny” czy „Wróżba. Wspomnienia dziewczynki”. „Lord Nevermore”, w nowym tłumaczeniu, to monumentalna powieść o legendarnej przyjaźni Bronisława Malinowskiego i Witkacego. Bronisław – pełen wdzięku, choć nieco próżny antropolog. Staś – niespokojny artysta, w którym „chłód bezustannie miesza się z żarem”. Obaj wierzą, że chaos świata skrywa jakiś porządek i że to oni będą jego odkrywcami. Wspólna wyprawa na wyspy Pacyfiku w obliczu wybuchu I wojny światowej, odciśnie na ich relacji osobliwe piętno. Pleijel opowiada o jej do dziś komentowanej tajemnicy z kobiecej perspektywy Ellie Rose, żony Malinowskiego, która pragnie zrozumieć co łączy i różni pojęcia męskości i kobiecości.

Wątki przyjaźni i miłości splatają się z refleksją o poszukiwaniu tożsamości, odkrywaniu nieznanego, pamięci i umieraniu. Książka jest też szansą na podróżowanie w czasie i przestrzeni. Śledząc intrygujące losy bohaterów, podróżujemy wraz z nimi z Zakopanego do Melbourne i na Wyspy Koralowe, z Adelajdy do Petersburga, Londynu i Warszawy. Z przeszłości do współczesności.

Joanna Kuciel-Frydryszak, „Chłopki. Opowieść o naszych babkach, Wydawnictwo Marginesy, 2023

Ta książka współgra z sukcesem tegorocznej ekranizacji „Chłopów”, tegorocznego polskiego kandydata do Oscara, który w centrum uwagi stawia problemy Jagny.

Autorka, Joanna Kuciel-Frydryszak, zdobyła popularność wśród czytelniczek jako kronikarka życia „kobiet pomijanych”. Pięć lat temu wyszła głośna jej książka „Służące do wszystkiego”, opisująca cienie życia tak zwanych „białych niewolnic”, czyli służących w pierwszej połowie XX w. Duża część z nich została wyrwana ze swojego wiejskiego życia i przysposobiona do pracy w mieście.