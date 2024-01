Spice Girls na znaczkach w Wielkiej Brytanii. Wyjątkowe wyróżnienie

Spośród wszystkich hitów zespołu 9 piosenek znalazło się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów, łącznie z: „Say You'll Be There”, „2 Become 1”, „Who Do You Think You Are”, „Spice Up Your Life” czy „Viva Forever”. Zespół sprzedał w sumie ponad 100 milinów egzemplarzy swoich płyt na całym świecie.

Spice Girls nie jest pierwszym zespołem muzycznym wyróżnionym własną serią znaczków. Dotychczas tego zaszczytu dostąpiły następujące grupy: The Beatles w 2007, Pink Floyd w 2016, Queen w 2020, The Rolling Stones w 2022 oraz Iron Maiden w 2023.

Spice Girls z własną kolekcją znaczków pocztowych

Członkinie nieistniejącego już zespołu przyjęły wyróżnienie z prawdziwą ekscytacją. Docenily fakt, że podobnego zaszczytu dostąpiły wcześniej prawdziwe legendy muzyczne. David Gold, dyrektor do spraw publicznych w Royal Mail przyznaje, że Spice Girls stanowiły swojego czasu prawdziwą potęgę na światowych rynkach muzycznych.

– Jesteśmy dumni, że możemy w ten sposób uczcić najsłynniejszą damską grupę muzyczną wszech czasów, którą cenimy nie tylko za osiągnięcia muzyczne, ale i nieustanny wpływ, jaki wywiera na tak wiele aspektów naszego życia – dodaje Gold.

Znaczki trafią do sprzedaży 11 stycznia. Można je nabyć na stronie internetowej poczty brytyjskiej. Dostępne są też koperty, papeteria, plakaty oraz kolekcjonerskie albumy zawierające znaczki i dodatkowe zdjęcia „Spicetek”. Tego samego dnia do sprzedaży trafi też pudełko z 10 znaczkami pozłacanymi 24-karatowym złotem – za taki gadżet trzeba zapłacić £149.99. W ramach limitowanej edycji dostępnych jest od 1000 do 5000 egzemplarzy danej pamiątki. Prawdziwi fani powinni więc działać szybko i przystąpić do zakupów dokładnie tego dnia.