„Ulga kaloryczna” — tylko dla mężczyzn

Dobromilski oznaczył w swoim poście Wojciecha Bosaka i Sławomira Mentzena z Konfederacji. To właśnie przedstawiciele „prawicy wolnorynkowej” są adresatami jego propozycji o sformułowaniu projektu zmian w ustawie.

Prowokacyjny pomysł Dobromilskiego ma na celu „przesunięcie debaty z obecnego statusu”, w którym jego zdaniem kobietom „wmawia się, że są wszędzie dyskryminowane”. Prawnik sygnalizuje, że nie jedna, ale obydwie płcie zmagają się z różnego rodzaju problemami, wynikającymi z różnic biologicznych.

Dobromilski nie ma jednocześnie nic przeciwko pewnym ulgom przyznawanym wyłącznie dla kobiet. Jako przykład podaje zasadność zwolnienia lekarskiego w przypadku bolesnych miesiączek, będących rezultatem choroby, na przykład endometriozy. Wydaje się jednocześnie, że prawnik sceptycznie podchodzi do niższego wieku emerytalnego dla kobiet, a także do urlopów menstruacyjnych.

Pod postem Dobromilskiego pojawiło się wiele komentarzy chwalących jego pomysł, ale również głosów sceptycznych. „Jeden potrzebuje 2500, a drugi na przykład 3500” — zauważa jedna z internautek.

„Czy to oznacza, że wszystkim po równo ulga podatkowa, biorąc pod uwagę średnią, czy proporcjonalnie do zapotrzebowania kalorycznego, no bo tutaj również mógłby pojawić się problem dyskryminacji kalorycznej” — dodaje użytkowniczka.

„Zapotrzebowanie kaloryczne zmienia się w zależności od masy ciała” — czytamy w kolejnym komentarzu pod postem Dobromilskiego. „Jeżeli kobieta jest chuda, jej zapotrzebowanie kaloryczne może być jeszcze mniejsze, jeżeli zaś ma nadwagę, to jej zapotrzebowanie czasem jest większe niż u zdrowego, szczupłego mężczyzny”.