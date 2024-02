Księżycowy Nowy Rok - 10 lutego 2024. Jakie przesądy są związane z Rokiem Smoka?

Chociaż oba święta mają pewne podobieństwa, mają także swoje własne, unikalne zwyczaje i tradycje, które czynią je wyjątkowymi. Zachodni Nowy Rok jest powszechnie obchodzony na całym świecie i wyznacza początek roku kalendarzowego gregoriańskiego w wielu krajach, szczególnie w świecie zachodnim. Z drugiej strony Księżycowy Nowy Rok jest głównym świętem w sinosferze lub świecie sinicznym (kraje i regiony chińskojęzyczne oraz kraje i regiony historycznie pod chińskimi wpływami), w tym w Chinach kontynentalnych, Tajwanie, Hongkongu, Makau, Singapurze, Wietnamu i Korei.

Nowy Rok to radosne wydarzenie obchodzone na całym świecie, bez żadnych ograniczeń kulturowych i religijnych. Ludzie urządzają przyjęcia, odliczają czas do północy i angażują się w różne zajęcia, aby to uczcić. W świecie sinicznym Nowy Rok Księżycowy lub Chiński Nowy Rok mają szczególne znaczenie i mają głębokie korzenie kulturowe i tradycyjne. To czas, w którym rodziny gromadzą się, oddają hołd przodkom i witają nadejście wiosny. Tak więc, niezależnie od tego, czy 1 stycznia ktoś świętuje fajerwerkami i przyjęciami, czy też cieszy się tradycyjnymi potrawami oraz tańcami smoków i lwów podczas Księżycowego Nowego Roku, obie uroczystości dają okazję do zamknięcia starego cyklu i powitania nowego z radością i ekscytacją.

Dlaczego rok 2024 jest nazwany Rokiem Smoka?

W przeciwieństwie do grecko-rzymskiego systemu zodiaku, chiński zodiak podąża za Księżycem. Podczas gdy zachodnie koło zodiaku porusza się przez wszystkie znaki w ciągu jednego roku, chiński zodiak potrzebuje 12 lat, aby przejść przez każdy ze swoich archetypów. Ostatni raz Rok Smoka przeżyliśmy w 2012 roku.

Mitologia chińska

Zgodnie z mitem 12 postaci zamieszkujących chiński zodiak zdobyło w nim swoje miejsca dzięki kolejności, w jakiej przeprawili się przez rzekę Nefrytowego Cesarza. Porządek kalendarza jest zgodny z wynikami tego uświęconego wyścigu.

Przewidywanym zwycięzcą był smok, który potrafił latać wysoko, jednak z dobroci serca postanowił zboczyć z trasy i ominąć wioskę, żeby w ten sposób ocalić ją przed spaleniem. Przeprawiając się przez wodę, wysłał kicającemu królikowi podmuch wiatru, aby pomóc mu dotrzeć do brzegu, plasując się w ten sposób dzięki wielkoduszności na piątym miejscu - za króliczkiem, a przed wężem.

Dla mnie to brzmi jak wiersz!