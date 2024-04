Zbadano, jak i dlaczego odchudzają się dziś Polacy. Dietetyczka komentuje

Ludzie szukają rozwiązania, podejmują różne modele diet, niekoniecznie adekwatne do ich zapotrzebowania i stylu życia. Wiele osób podchodzi do diety na zadadzie " wszystko albo nic", dlatego też większość tych prób kończy się niepowodzeniem.

Druga kwestia potrzeby bycia na diecie, to potrzeba zapanowania nad każdym aspektem własnego życia i wiara, że jedzenie konkretnych produktów, bycia na diecie, pozwoli maksymalnie je wydłużyć.

Ankieta wykazała też, że dla Polaków główną motywacją do rozpoczęcia diety są powody zdrowotne. Na drugim miejscu jest chęć schudnięcia. Jak pani zdaniem należy rozumieć stwierdzenie „mam zdrowotne powody do bycia na diecie”? O co najczęściej chodzi – o wykluczenia, redukcję kalorii, jeszcze coś innego?

Odpowiedzi na to pytanie padły już po części wcześniej. Jeszcze kilka lat temu głównym powodem bycia na diecie, była chęć redukcji masy ciała, a dietetyk był kojarzony jedynie z odchudzaniem. Czasy się zmieniły, świadomość ludzi również. "Zdrowotny powód do bycia na diecie" wynika ze świadomości ludzi, że właściwym żywieniem jesteśmy w stanie zapobiec wielu chorobom, czy też wyleczyć pewne jednostki chorobowe odpowiednio zbilansowaną dietą. I mowa tu nie tylko o chorobach tj.: cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, które dotyczą coraz większej części społeczeństwa, ale również - depresja, w której to żywienie ma kluczowe znaczenie.

Nie ma takiej jednostki chorobowej, w której dieta nie miałby znaczenia. Żywienie człowieka jest warunkiem jego życia, a brak wsparcia żywieniowego w okresie choroby może decydować o nieskuteczności terapii choroby podstawowej.