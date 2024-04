Kontrowersyjna reklama w Librusie. Czy słusznie podniesiono alarm?

"Ważne jest to, w jaki sposób rozmawia się z dzieckiem o jego wyglądzie"

Zdaniem dietetyczki dziecięcej dr Małgorzaty Jackowskiej w tej sprawie warto byłoby się przyjrzeć nie tylko przyczynom pojawienia się kontrowersyjnej reklamy na stronie Librusa, ale temu, co sprawia, że rodzice są skłonni do leczenia dzieci z nadwagi i otyłości na tego rodzaju obozach.

- W modelowo funkcjonującym systemie opieki zdrowotnej dziecko powinno mieć zagwarantowaną opiekę dietetyka i to nie tylko wtedy, gdy już mierzy się z problemem nadwagi czy otyłości, ale dużo wcześniej – mówi ekspertka. – W ogóle byłoby pożądane, żeby od najmłodszych lat osadzać człowieka w kulturze zdrowego stylu życia – odżywiania, doceniania ruchu, działania dla dobra ciała, a nie jego szkodę. Tego się nie robi. Co więcej: kiedy pojawia się poważny problem – a poważny jest, bo ze statystyk wynika, że obecnie 30 proc. dzieci w Polsce ma nadwagę lub otyłość – nie wiadomo, gdzie zwrócić się o pomoc. Nawet prywatna opieka zdrowotna nie jest rozwiązaniem. Po pierwsze: dlatego, że nie każdego na nią stać. Po drugie: wielu ludzi, którzy potrzebowaliby tego rodzaju pomocy dla swoich dzieci, nie potrafi jej znaleźć. W tej sytuacji nie powinno dziwić, że oferta obozu odchudzającego może się wydawać atrakcyjna. Skorzystanie z niej może dawać poczucie działania na rzecz rozwiązania problemu, ale – to warto podkreślić – w długofalowej perspektywie nie przyniesie satysfakcjonujących rezultatów – zwraca uwagę.

Zdaniem ekspertki utrata wagi u dziecka w ciągu 2 tygodni wzmożonej aktywności fizycznej i utrzymywania niskoenergetycznej diety jest jak najbardziej realna (tak w skrócie można opisać zasady organizacji obozów odchudzających), ale to nie jest zdrowe rozwiązanie. Dużo ważniejsze jest uczenie się lepszych nawyków i utrzymanie tych efektów. Do tego konieczna jest długoterminowa zmiana stylu życia, a ta nie dokona się bez przebudowy zasad funkcjonowania całej rodziny dziecka.

- Ważne jest to, w jaki sposób rozmawia się z dzieckiem o jego wyglądzie – zwraca uwagę dr Małgorzata Jackowska. – Jeśli na takim obozie i w ogólnie w codzienności będzie słyszało wyłącznie komunikat „musisz schudnąć”, nie wyniknie z tego nic dobrego. O wiele lepsze efekty przyniesie wykazywanie zrozumienia dla sytuacji i zachęcanie do zmiany nawyków ze względu na zdrowie. „Jako dorosły mogę ci pomóc w zadbaniu o zdrowie” – to jest zdanie, które warto kierować do dziecka mierzącego się z nadmierną wagą ciała. Co ważne: decyzja o zmianie nawyków nie może być tylko decyzją rodziców. Dziecko, szczególnie starsze, musi ją podjąć i chcieć realizować, ale do tego potrzebne jest wsparcie rodziców. To my pokazujemy dzieciom, jak jeść i dbać o siebie, więc jeśli potrzebne są zmiany, to powinny dotyczyć całej rodziny, a nie tylko dziecka, które "musi schudnąć" – podsumowuje ekspertka.