Dookoła świata w 153 dni. Historyczne zwycięstwo kobiecej załogi jachtu Maiden

Podczas wyścigu Ocean Globe Race, w którym wzięło udział 14 zespołów, obowiązywał zakaz używania nowoczesnych urządzeń służących do nawigacji. Uczestnicy mieli za zadanie sterować jachtami na podstawie obserwacji układu gwiazd i Słońca. Początek i koniec trasy znajdował się w Southampton w Wielkiej Brytanii, a zwycięska załoga pokonała dystans 27.000 mil w 153 dni. Warto podkreślić, że zespół nigdy wcześniej nie miał okazji zmierzyć się z takim wyzwaniem, a tylko jedna członkini załogi żeglowała w przeszłości na wodach Oceanu Południowego, na terenie którego odbywał się wyścig.

Fenomenalne uczucie

W skład kierowanej przez 27-letnią Heather Thomas zwycięskiej załogi Maiden weszły zawodniczki z Wielkiej Brytanii, Indii, Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Puerto Rico i Afganistanu. Nastawiona na sukces leaderka zespołu od początku wierzyła w wygraną, powtarzając w wywiadach, że właśnie z takim nastawieniem podeszła do wyzwania.

Ona sama dołączyła do zespołu w 2021 roku. Pokonując finałowy odcinek wyścigu i wiedząc, że od zwycięstwa dzielą panie ostatnie metry, poczuła ekscytację, że po tak krótkim stażu mogła uczestniczyć w historycznym wydarzeniu. – Powitanie było niesamowite – relacjonowała w jednym z wywiadów tuż po dotarciu na metę. – Na finiszu towarzyszyło nam wielu żeglarzy, którzy przypłynęli, aby kibicować nam do samego końca. To było fenomenalne uczucie! – dodaje.



Powrót na ląd

Heather Thomas ma powody do dumy. Nie tylko dowodzony przez nią zespół sięgnął po zwycięstwo jako pierwsza kobieca drużyna w wyścigu dookoła świata, ale i ona sama jest najmłodszym w historii zawodów szyprem na pokładzie jachtu, który dopłynął do mety jako pierwszy. Wprawdzie damskie zespoły startowały już w zawodach w przeszłości, to jednak wyniki nie były aż tak spektakularne. Pierwszy kobiecy rejs, pod kierownictwem Tracy Edwards, odbył się w trakcie zawodów Whitbread Round the World Race w sezonie 1989-90.