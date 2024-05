Rekordowe tłumy na koncercie Madonny. Konkurentki zdeklasowane

– Chcesz ze mną rozmawiać na temat twarzy Madonny? – zaskoczona Pink powtarza pytanie dziennikarza podczas rozmowy na żywo. – To nie jest w porządku. Powinniśmy raczej mówić o tym, czego ta kobieta dokonała dla wszystkich, którzy pojawili się na scenie muzycznej po niej. To nie jest postęp, to clickbait – dodaje bez cienia zawahania.

Reklama

Na temat aparycji Madonny można powiedzieć wiele, natomiast trudno nie przyznać racji Pink w kwestii niezaprzeczalnego wpływu królowej pop na muzykę oraz artystów, którzy przez kolejne lata podejmowali działania w tej dziedzinie. Brazylijski koncert stanowi niezbity dowód na to, jak Madonna oddziałuje na publiczność, elektryzując fanów swoimi spektakularnymi występami od czterech dekad.



Które piosenki mam zaśpiewać?

„Madonna jest spektakularna, nie wyobrażam sobie lepszego show!”, „Koncert był niezwykły, nigdy nie widziałam podobnego występu!”, „To dla nas najwspanialszy prezent!” – tak fani artystki relacjonowali wrażenia po koncercie w rozmowie z reporterem BBC. Podczas dwugodzinnego show Madonna wykonała swoje największe hity, między innymi „Like a Prayer”, „Vogue” czy „Express Yourself”. Lista piosenek została wcześniej skonsultowana z fanami. Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem trasy koncertowej, artystka zamieściła na swoim profilu instagramowym post z pytaniem: „Które piosenki mam zaśpiewać?”, samodzielnie proponując między innymi „Papa Don't Preach”, „Crazy For You” czy „Lucky Star”. Podczas zorganizowanego przez „Billboard” głosowania fani dokonali wyboru, stawiając między innymi na utwory, których ich idolka nie wykonywała od ponad dekady, między innymi „Bedtime Story”, „Nothing Really Matters” czy „Justify My Love” oraz „Rain”.

Na okoliczność wydarzenia, które przyciągnęło 1,6 miliona fanów artystki, zorganizowano 170 dodatkowych lotów do Copacabana, aby upewnić się, że przybywający z całego świata wielbiciele królowej pop dotrą na najsłynniejszą brazylijską plażę bez opóźnień. Muzyczną ucztę obserwowano również z balkonów okolicznych mieszkań oraz z łodzi zacumowanych w pobliżu.