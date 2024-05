Manifest polityczny Cate Blanchett w Cannes. Strojem wyraziła poparcie dla Palestyny

Ważne wydarzenia filmowe, muzyczne czy kulturalne są okazją nie tylko do zaprezentowania spektakularnych stylizacji, fryzur czy najnowszych trendów w makijażu lub dekorowaniu paznokci. Topowe gwiazdy pojawiające się na czerwonych dywanach wykorzystują moment wzmożonego zainteresowania fotoreporterów i przedstawicieli mediów światowych do zwrócenia uwagi na problemy i zjawiska znacznie wykraczające poza temat przewodni wydarzenia, w którym biorą udział. Gdy Annie Lennox podczas tegorocznej gali rozdania nagród Grammy przejmująco wykonała utwór „Nothing Compares 2U”, nie tylko złożyła hołd zmarłej w ubiegłym roku irlandzkiej wokalistce Sinéad O’Connor, ale też przekazała ważne stanowisko ludzi sztuki wobec działań wojennych: „Artists for ceasefire! Peace in the world!” („Artyści za zawieszeniem broni! Pokój na świecie” – przyp. red.) – wykrzyczała ze sceny legendarna wokalistka i kompozytorka duetu Eurythmics.

Reklama

Cate Blanchett — Festiwal Filmowy w Cannes 2024

Obecna na MET Gali w 2021 roku przedstawicielka Kongresu USA, Carolyn B. Maloney, zaprezentowała się w spektakularnej sukni, ozdobionej szarfami z ogromnymi napisami: „Equal Rights for Women” („Równe prawa dla kobiet” – przyp. red.). Kolorystyka kreacji wyraźnie nawiązywała do barw stosowanych przez przedstawicielki ruchu sufrażystek: fiolet, biel i złoto. Na tej samej imprezie aktywistka Alexandria Ocasio-Cortez pozowała do zdjęć w białej długiej sukni opatrzonej czerwonymi napisami „Tax The Rich” („Opodatkować bogatych” – przyp. red.). O ile wspomniane manifesty miały charakter oczywisty i trudno byłoby ich nie odnotować, o tyle kreacja Cate Blanchett zaprezentowana na czerwonym dywanie w Cannes w sposób subtelny i zawoalowany nawiązuje do obecnej sytuacji w Palestynie. Nie ma rzucających się w oczy napisów, doczepionej peleryny ani transparentu umieszczonego w widocznym miejscu. Jest za to elegancka, dystyngowana suknia wieczorowa. W czym tkwi jej sekret i jak aktorka zdołała przemycić za jej pomocą ważną wiadomość?



Czytaj więcej Styl życia Nothing Compares 2U: córka Sinead O’Connor oddaje hołd mamie Córka zmarłej w ubiegłym roku irlandzkiej wokalistki Sinead O’Connor, Roisin Waters, wykonała poruszający utwór mamy „Nothing Compares 2U”. Jak na jej występ zareagowali uczestnicy nowojorskiego koncertu?

Trzy kolory

Australijska aktorka pojawiła się na poniedziałkowej premierze filmu „The Apprentice” w satynowej sukni odkrywającej ramiona i eksponującej nogi za sprawą wydatnego rozcięcia z boku. Kreacja marki Jean-Paul Gaultier została stworzona przez urodzonego w Kolumbii francuskiego projektanta Haidera Ackermanna. Choć z pozoru sprawiała wrażenie klasycznej sukni wieczorowej w dostosowanym do okazji kolorze czarnym, to dzięki sprawnemu zaprezentowaniu jej przez gwiazdę „Blue Jasmine” można było zauważyć jej kolejne odsłony.