Nietypowe zasady w restauracji: Wstęp tylko dla kobiet 30+ i mężczyzn 35+

Restauracja „Bliss” w mieście Florissant w stanie Missouri wprowadziła politykę dotyczącą selekcji swoich gości. Wstęp do lokalu mają wyłącznie kobiety, które ukończyły 30 lat oraz mężczyźni po 35 roku życia. Co skłoniło właścicieli do takiej decyzji?