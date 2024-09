„Oszałamiający” taniec w Białym Domu

Gdy jednak spotkania miały charakter taneczny, ówczesna księżna Walii prezentowała na parkiecie nie tylko swoje umiejętności w tym zakresie, ale i wielką pasję do muzyki. – Kochała taniec. Gdy tylko zaczynała poruszać nogami w rytm muzyki, trudno było nie zauważyć radości, jaką sprawia jej każda nowo poznana choreografia – wspomina Anne Allan. – Za pomocą tańca mogła w pełni wyrazić siebie, czerpiąc z tego niewątpliwą radość – dodaje.

Uwieczniony na fotografiach słynny taniec z Johnem Travoltą, który goście Białego Domu mogli podziwiać w listopadzie 1985 roku, pozostał w pamięci Lady Di jako „oszałamiający”, a wrażeniami z tego zdarzenia dzieliła się podczas kolejnych spotkań z zaprzyjaźnioną instruktorką. Po latach, w rozmowie z CNN, gwiazdor „Saturday Night Fever” wspomni, że był to jeden z najpiękniejszych momentów w jego życiu.





Srebrne baletki na pożegnanie

Gromadząc materiał do książki, Anne Allan sięgnęła też do pamiątek zachowanych po niezwykłej znajomości z księżną Dianą: ręcznie pisanych listów oraz pary miniaturowych srebrnych baletek, jakie otrzymała od wyjątkowej kursantki. – Nawet jeśli jej dzień był wypełniony obowiązkami, zawsze potrafiła znaleźć kilka chwil na napisanie choćby krótkich liścików do najbliższych przyjaciół. Wiadomości zazwyczaj były ozdabiane zabawnymi symbolami, przypominającymi współczesne emotikony – wspomina.

Mimo niezapomnianych chwil spędzonych na sali treningowej, wspólne lekcje dobiegły końca z początkiem lat 90., gdy trudności w życiu osobistym księżnej Diany uniemożliwiły dalsze doskonalenie umiejętności tanecznych. W 1992 roku zmarł jej ojciec, a kilka miesięcy później książę Karol ogłosił separację, na którą niewątpliwy wpływ miała publikacja książki Andrew Mortona „Diana: Her True Story – In Her Own Words”.