Eliza Filak z Bytomia fryzjerską mistrzynią świata. Pokonała konkurentów z ponad 30 krajów

Eliza Filak od 27 lat prowadzi swój salon fryzjerski w Bytomiu. Podczas odbywających się październiku we Włoszech Mistrzostw Świata we Fryzjerstwie to właśnie ona sięgnęła po główną wygraną, pokonując konkurentki i konkurentów z ponad 30 krajów.

Eliza Filak: wieloletnie doświadczenie w zawodzie fryzjerskim

Zaprezentowane przez uczestników fryzury były oceniane pod względem poprawności, precyzji wykonania, czasu pracy oraz końcowego efektu wizualnego danej konstrukcji.

Eliza Filak, jako członkini Cechu Rzemiosł Różnych w Bytomiu oraz Polskiej Kadry CMC – Fryzjersko-Kosmetycznej Reprezentacji Polski, od lat zdobywa doświadczenie zawodowe, ucząc się u najlepszych stylistów w kraju. Wśród 18 kandydatów do zwycięstwa reprezentujących Polskę znalazła się między innymi pochodząca z Katowic Izabela Stachoń-Ciążyńska, która w podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Świata we Włoszech otrzymała tytuł mistrzyni świata we fryzjerstwie awangardowym, zwyciężając w kategorii strzyżenie geometryczne (Geometric Games Avant-Garde).



Eliza Filak: gratulacje od prezydenta Bytomia

Nie jest to jedyny sukces bytomianki w tym roku. Pierwsze wyróżnienie otrzymała w marcu, gdy została wicemistrzynią Polski w kategorii Senior Barbering na Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego w Poznaniu. We wrześniu natomiast zdobyła tytuł wicemistrzyni na Open International Cup CMC w Warszawie. – Mistrzostwa we Włoszech zorganizowała World Confederations of Coiffure and Aesthetics, zrzeszająca pasjonatów fryzjerstwa z całego świata. Konkurencja była bardzo duża, bo startowali zawodnicy z ponad 30 krajów świata. Tym bardziej jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i radość – mówiła zwyciężczyni po ogłoszeniu wyników zawodów.