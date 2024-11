Dictionary.com ogłasza Słowo Roku 2024: gigantyczna popularność terminu „demure”

Nie tylko demure: inni kandydaci do tytułu Słowa Roku 2024 Dictionary.com

Na liście popularnych słów, które brano pod uwagę przy tegorocznym wyborze, pojawiły się też takie terminy, jak: Brain Rot, Brat, Extreme Weather oraz Midwest Nice. Pierwsze oznacza dosłownie „zgniliznę mózgu”, będącą wynikiem nadużywania urządzeń elektronicznych i przesiąknięcia wydarzeniami obserwowanymi w wirtualnym świecie. Z kolei brat, wybrane Słowem Roku przez inny popularny słownik online, Collins Dictionary, używane jest dla określenia osób wykazujących się odwagą, pewnością siebie i poczuciem humoru w dążeniu do osiągania godnych podziwu celów. – Kamala is brat – napisała wokalistka Charli XCX na platformie X przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, przyczyniając się do zwiększenia popularności słowa w Internecie o 1000% w porównaniu z 2023 rokiem.

Kolejne często używane sformułowanie, pretendujące do tytułu Słowa Roku 2024 – Extreme Weather – odnosi się do ekstremalnych warunków pogodowych, które w minionych miesiącach były szeroko omawiane w mediach światowych za sprawą takich niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, jak huragan Helena, susza w Brazylii, powódź w Nigerii czy pożary w Kanadzie, Portugalii i Kalifornii. Ostatnie – Midwest Nice – było powielane przy okazji pojawienia się u boku Kamali Harris Tima Walza w charakterze kandydata na wiceprezydenta USA. Odnosiło się do postawy pełnej zrozumienia, poszanowania dla rozmówców oraz tendencji do unikania konfliktów.



Czytaj więcej Styl życia Brain Rot czyli zgniły mózg - niebezpieczny skutek uzależnienia od sieci. Na czym polega? Gdy memy, filmy na TikToku i nowości na Instastories stają się głównym źródłem informacji o świecie, a nawiązania do pozyskanych tą drogą treści pojawiają się w każdej rozmowie, może to oznaczać zjawisko „Brain Rot”. Czy da się z nim walczyć?

Propagatorka słowa demure o nowo zyskanej popularności

Termin demure używany jest dla określenia osób powściągliwych, cichych lub skromnych. Odnosi się też do zachowania adekwatnego do danej sytuacji, a także unikania ekspresyjnych gestów, głośnego śmiechu czy niestosownych żartów. Kelly Bishop, która jako Emily Gilmore w serialu „Gilmore Girls” przed ponad dwiema dekadami używała tego terminu nagminnie w odniesieniu do swojej skromnej i pracowitej wnuczki Rory, zapytana o wzrost popularności słowa w roku bieżącym, nie kryła zdziwienia. – Dlaczego akurat demure? – dopytywała rozmówcę. – Dla mnie to żadna nowość, ale z drugiej strony, w pełni świadomie unikam mediów społecznościowych, więc chyba przez to jestem nieco odizolowana od najnowszych trendów – dodała z uśmiechem.

Nie może tego powiedzieć o sobie Jools Lebron, która rozpropagowała niepozorne słowo. Nowo zdobyta sława pozwoliła nie tylko uzyskać ponad 2 miliony obserwatorów na TikToku, ale i zgromadzić imponujące środki finansowe – TikTok odmienił moje życie. Pracowałam w kasie i od czasu do czasu, w przerwach między zadaniami, nakręcałam filmiki. Teraz podróżuję po całym kraju, ponieważ wszędzie jestem zapraszana na wywiady i ciekawe imprezy – opisuje w jednym z nagrań. Wszystko wskazuje na to, że nowy styl życia ze skromnością ma już niewiele wspólnego.

Źródła:

https://www.dictionary.com/

https://time.com/

https://edition.cnn.com/