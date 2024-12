Ceny na jarmarkach świątecznych nie zniechęcają ludzi do ich odwiedzenia. Ekspertka wyjaśnia, dlaczego

- Na jarmarkach najważniejszą rolę odgrywa panująca na nich atmosfera radości, bliskości, zabawy i uśmiechu. Dzięki niej nawet odstraszające ceny oferowanych przez sprzedawców produktów schodzą na dalszy plan. Jarmarki stały się również przestrzenią dla wystawców rękodzieła. Tu znajdziemy ręcznie robione czapki i rękawiczki, biżuterię, kosmetyki i inne tego rodzaju przedmioty. Kupując je, wspieramy lokalne rzemiosła, dzięki czemu mamy poczucie, że robimy coś dobrego. Nie sposób nie wspomnieć też, że jarmarki mają swoją regionalną specyfikę i w związku z tym są atrakcją turystyczną – podkreśla dr Bulaszewska.

Jarmarki świąteczne – atrakcja dla wszystkich

Ekspertka jest zdania, że jarmarki bożonarodzeniowe pełnią ważną funkcję integracyjną we współczesnym społeczeństwie.

- Trudno wskazać jedną konkretną grupę społeczną, która najchętniej korzysta z tej atrakcji – mówi dr Bulaszewska. - Wszyscy odwiedzają jarmarki, do każdy może znaleźć w nich to, czego potrzebuje, nie tylko w sensie ekonomicznym, ale także emocjonalnym. - Na pewno na jarmarkach spotkamy rodziny z dziećmi. Gorące kasztany, waty cukrowe i inne słodycze, a także zdjęcia z Mikołajem czy przy świątecznych dekoracjach, to atrakcja dla dzieci. Dla rodziców – okazja do wyszukania oryginalnych prezentów. Dla całych rodzin – wspólny czas, spędzony w miłej radosnej atmosferze. Inną grupę stanowią turyści. Oni doświadczają w ten sposób lokalnej kultury, w tym smaków charakterystycznych dla konkretnych regionów i również kupują rękodzieło. Odrobinę inna motywacja towarzyszy młodszym osobom uczęszczającym na jarmarki. Dla nich to forma spędzania czasu w klimatycznej, odmiennej od codzienności atmosferze i dobre miejsce do integracji ze znajomymi i przyjaciółmi. Dla wszystkich jarmark bożonarodzeniowy jest czasem wyjętym z codziennej rutyny, oderwaniem się od obowiązków i przedświątecznego stresu – zauważa dr Bulaszewska.

Ekspertka zwraca też uwagę, że jednym z ważniejszych czynników przyciągających tłumy na jarmarki jest ograniczona dostępność tej atrakcji. Możliwość uczestnictwa w wydarzeniu trwającym zaledwie kilka tygodni w roku wzmacnia poczucie jego wyjątkowości. Co nie mniej ważne: jarmarki odpowiadają na potrzebę autentyczności, oferując produkty rzemieślnicze, które wyróżniają się na tle masowej produkcji.