Walentynki w wydaniu pokolenia Z. Oto, jak młodzi celebrują święto miłości

Jeszcze kilka lat temu walentynki były kojarzone głównie z klasycznymi prezentami: kwiatami, biżuterią, romantyczną kolacją. Jednak dane z badań Adevinta pokazują, że szczególnie w Europie, pokolenie Z postanowiło zerwać z utartymi schematami. 49 proc. młodych konsumentów woli otrzymać prezent z drugiej ręki niż nowy, masowo produkowany przedmiot. To nie tylko wyraz ekologicznej świadomości, ale też pragnienie czegoś unikalnego, co nie jest dostępne w sieciowych sklepach.

Co ciekawe, 43 proc. przedstawicieli pokolenia Z planuje obdarować czymś z okazji święta miłości nie tylko parterów, ale także bliskich. To spora zmiana w stosunku do starszych generacji – wśród przedstawicieli generacji X taki zamiar ma 36 proc. osób, a wśród osób z pokolenia baby boomers jedynie 25 proc. Widać wyraźnie, że dla najmłodszych dorosłych walentynki to bardziej święto relacji niż romantycznej miłości.

Walentynki w Stanach Zjednoczonych

Podczas gdy w Europie rośnie w siłę trend odpowiedzialnej konsumpcji związany z walentynkami, w Stanach Zjednoczonych święto to wciąż pozostaje okazją do pokaźnych wydatków. Badania National Retail Federation wskazują, że w 2025 roku Amerykanie przeznaczą w tym roku na walentynkowe wydatki rekordowe 27,5 miliarda dolarów. Pokolenie Z ma tutaj znaczący udział – średnio wyda na prezenty 235 dolarów, czyli więcej niż milenialsi (176 dolarów).

Co ciekawe, według badań CouponFollow, mężczyźni są dwukrotnie bardziej narażeni na presję finansową związaną z walentynkami. Kobiety oczekują, że ich partnerzy wydadzą na to święto o 25 proc. więcej niż one same. Mimo to, najczęściej pożądane prezenty to te o wartości sentymentalnej, a niekoniecznie najdroższe. 38 proc. respondentów preferuje osobiste, ręcznie wykonane upominki, a tylko 9 proc. marzy o luksusowych podarunkach.