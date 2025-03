Meghan Markle o nowym projekcie: szczere rozmowy z niesamowitymi kobietami

„Mdły i wyczerpujący”, „Meghan Markle wyznacza nowe standardy oderwania od rzeczywistości”; „Program przepełniony bezużytecznymi informacjami, które jeszcze przez długi, długi czas trudno będzie wymazać z pamięci” – to jedynie wybrane fragmenty licznych, niepochlebnych recenzji programu kulinarnego „With Love, Meghan”, który miał swoją premierę 4 marca bieżącego roku. Na temat jakości show rozpisywali się nie tylko recenzenci najbardziej poczytnych portali internetowych świata, takich jak cytowane powyżej „The Guardian”, „The Independent” czy „Vulture”, ale i internauci, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych dzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie do prezentowanych przez 43-latkę przepisów kulinarnych. Na tapet brano między innymi mało oryginalny pomysł serwowania dzieciom drobno pokrojonych owoców czy podejmowania gości gotowymi przekąskami nabytymi w pobliskim sklepie i jedynie przełożonymi do eleganckiej saszetki w celu nadania im bardziej wyrafinowanego wyglądu.

Choć nie zabrakło też pozytywnych opinii, których autorzy docenili walory estetyczne programu, piękne wnętrza rezydencji i wyśmienity ogród, stanowiące idealne tło do prezentowanych w programie treści, to jednak mniej pochlebne uwagi zdominowały przestrzeń medialną w minionych tygodniach, a masowo przyznawane pojedyncze gwiazdki w pięciostopniowej skali przeważały wśród wystawianych przez krytyków recenzji. Tymczasem na stronie internetowej platformy streamingowej emitującej show pojawiła się zapowiedź drugiego sezonu programu, który będzie miał swoją premierę jesienią bieżącego roku.

– Nie odkładajcie kwiatowej posypki zbyt daleko, ponieważ „With Love, Meghan” niebawem powróci w nowej odsłonie. Tej jesieni pojawi się więcej powodów do radości. Prace nad nowym sezonem programu zostały oficjalnie zakończone – napisano.

Nie jest to jedyny projekt z udziałem byłej gwiazdy serialu „W garniturach” zaplanowany na bieżący rok. Niezrażona nieprzychylnymi opiniami na temat „With Love, Meghan”, żona księcia Harry’ego zapowiedziała premierę nowego podcastu „Confessions of a Female Founder”, który zrealizuje we współpracy z Lemonada Media. Założona w 2019 roku firma ma w swoim dorobku produkcję takich podcastów, jak między innymi „Wiser Than Me” z Julią Louis-Dreyfus czy „Fail Better” z Davidem Duchovnym. Jaką tematykę będzie poruszać gospodyni nowego show i kiedy można spodziewać się premiery pierwszej rozmowy w cyklu „Confessions of a Female Founder”?



Meghan Markle o „Confessions of a Female Founder”: szczere rozmowy z niesamowitymi kobietami

– Cieszę się, że mogę podzielić się z wami informacją na temat nowego projektu, w którym biorę udział. „Confessions of a Female Founder” to tytuł mojego nowego podcastu produkowanego wraz z Lemonada Media – taki post Meghan Markle zamieściła na swoim profilu instagramowym, dodając do niego zdjęcie z tytułem podcastu oraz logo firmy, z którą współpracuje przy jego realizacji.