Trendy na studniówkę 2024. Naturalne włosy i klasyczny makijaż

Zarówno stylistka fryzur Marta Zawiślańska, jak i makijażystka Iza Kućmierowska, które na co dzień dbają o wizerunek wielu gwiazd, zgodnie twierdzą, że najmodniejsza w tym sezonie jest naturalność. Niezależnie od trendów, każda młoda kobieta powinna przede wszystkim zastanowić się, w czym dobrze się czuje i co podkreśla jej urodę. Ślepe pożądanie za modą nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Warto uświadomić sobie, że olśniewającego wygląd to wynik wcześniejszych starań czyli odpowiedniej pielęgnacji.

Reklama

- Przyszłe maturzystki muszą pamiętać o idealnie wypielęgnowanej skórze. Warto zacząć od peelingu enzymatycznego oraz peelingu ust. Przed zrobieniem makijażu polecam też nałożenie maski nawilżającej. Dzięki tym wszystkim zabiegom makijaż będzie dużo trwalszy — tłumaczy Iza Kućmierowska.

Czytaj więcej Ludzie Stella McCartney – projektantka mody, która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży dóbr luksusowych W 2023 roku została przez króla Karola III uhonorowana tytułem Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego, w uznaniu jej zasług dla mody i zrównoważonego rozwoju. To wyróżnienie dla osób, które wniosły znaczący wkład w społeczeństwo brytyjskie odzwierciedlając wybitne, innowacyjne osiągnięcia w dziedzinach obejmujących technologię, naukę, sport, sztukę, kulturę, politykę, przemysł i gospodarkę.

Czerwone cienie do powiek nowością w makijażu

Ekspertka podkreśla, że kobiety w młodym wieku mogą podkreślić swój dziewczęcy urok używając rozświetlacza oraz różu. - Bronzer polecam w niedużych ilościach tak, by nie obciążył skóry. Jeżeli w dniu balu pojawi się na twarzy jakaś niedoskonałość, to lepiej użyć delikatnego korektora, ale nie przesadzać z jego nadmiarem. Lepiej prezentuje się lekko zakryta krostka, niż ciężki podkład.

Kućmierowska ostrzega przed wymienianiem się kosmetykami do ust i do oczu z innymi osobami. Grozi to zakażeniem. Najbardziej ryzykowne jest użycie czyjegoś tuszu do rzęs oraz pędzelka do nakładania cieni do powiek — może znajdować się w nich najwięcej zarazków. Podobna reguła powinna dotyczyć gąbeczek do aplikacji podkładu — zamiast nich ekspertka poleca też korzystanie z własnych dłoni.