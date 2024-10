Miód – kosmetyk stworzony przez naturę. Jak wykorzystać go do domowej pielęgnacji?

Wdychanie słodkich zapachów aktywuje wydzielanie serotoniny i dopaminy, tak zwanych hormonów szczęścia. Sprawiają one, że odczuwa się zadowolenie, przyjemność i łatwiej osiąga stan odprężenia. Dlatego „miodowe zabiegi” mogą być dobrym remedium na zmęczenie czy jesienne obniżenie nastroju. Jednak powodów do tego, by wypróbować działanie miodowych kosmetyków, jest więcej.

Reklama

Miód pielęgnuje i leczy

Nieprzypadkowo miód chętnie stosowany był w medycynie ludowej m.in. jako środek do łagodzenia podrażnień skóry i oparzeń. Z czasem jego prozdrowotne właściwości i skuteczność zostały potwierdzone przez naukowców. Na przykład nowozelandzki miód manuka został naukowo uznany za środek przeciwbakteryjny i wpierający leczenie ran i innych schorzeń skóry (1). To przede wszystkim zasługa metyloglioksalu – związku o działaniu antybiotycznym i przeciwutleniającym, a także enzymów i powstającego przy kontakcie z wodą nadtlenku wodoru (H2O2), popularnie nazywanego woda utlenioną. Choć miód manuka jest odmianą wyjątkowo wnikliwie przebadaną, wiadomo, że również inne odmiany, w tym nasze rodzime, mają szereg właściwości, które sprawiają, że ich stosowanie może korzystnie wpłynąć na kondycję skóry. Wiadomo, że mają właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne, łagodzą podrażnienia skóry i przyspieszają regenerację uszkodzeń. Dlatego miody wykorzystywane są jako składniki środków m.in. do leczenia łupieżu, grzybicy, łojotoku, pieluszkowego zapalenia skóry, łuszczycy, hemoroidów. A oprócz tego wchodzą w skład wielu preparatów do pielęgnacji skóry – od płynów i żeli do mycia, przez kremy, maseczki, po balsamy do ust czy peelingi do twarzy i ciała.

Jak piszą Bogdan Kędzia i Elżbieta Hołderna-Kędzia, autorzy wielu prac naukowych książek, m.in. „Właściwości lecznicze miodu” oraz „Apiterapia. Leczenie miodem i innymi produktami pszczelimi”, miód poprawia odżywienie i napięcie skóry, wygładza ją, poprawia przepływ krwi w tkance podskórnej, a oprócz tego oczyszcza i delikatnie złuszcza naskórek.

Jak miód działa na skórę?

- Wytwarzany przez pszczoły miód składa się głównie z cukrów (fruktozy i glukozy) – mówi Zuzanna Kaucka, terapeutka ze SPA specjalizującego się w miodowych rytuałach. - W jego składzie znajdziemy także białka i aminokwasy, witaminy, enzymy i minerały, które korzystnie wpływają na kondycję skóry.

Bogactwo substancji, których odkryto w miodzie ponad 300 – sprawia, że jest on uniwersalnym kosmetykiem, odpowiadającym na potrzeby różnych rodzajów cery. Korzyści z jego stosowania zauważą zarówno osoby ze skórą przesuszoną, młodą i dojrzałą, z tendencją do rozszerzonych naczynek lub zmian trądzikowych.