Gdy w latach 70. zamieszkaliśmy na Żoliborzu w domu z ogrodem, znalazło się już miejsce dla pary ogarów, do których dołączyła jeszcze jamniczka Józia, pochodząca z hodowli jamników śpiewających aktorki Krystyny Sienkiewicz. Ogary wciąż uciekały w nadziei dołączenia do jakiejś myśliwskiej sfory, jamniczka tyła i śpiewała, a rodzice wyprowadzili się na Mazury, co otworzyło nowe psie możliwości. I tak dach nad głową znalazły tam moje osobiste uliczne znajdy radiowej urody, wiejskie, trójnożne kundelki, a nawet pewien niechciany rottweiler z zaburzeniami osobowości, którego przygarnęli lekką rączką. Stał on się szybko postrachem Laśmiad, wypuszczany luzem na noc skutecznie trzymał gości w pokojach. Pod warunkiem, że trafili do nich przed północą. Niektórzy zapominali o tej regule, kończąc z "wygryzioną wątrobą" (to oczywiście urban legend, tym niemniej do pogryzienia brzucha pewnej gwiazdy doszło), albo spędzając noc w basenie. Ta przygoda spotkała kiedyś kilku aktorów, o ile dobrze pamiętam Pawła Wawrzeckiego i Wiktora Zborowskiego, ale mogę się mylić, którzy po gorącym i zakrapianym wieczorze postanowili ochłodzić się w basenie. Mama znalazła ich tam rano zziębniętych i pilnowanych przez rottweilera. Po tych incydentach rodzicom wróciła miłość do psów myśliwskich, tym razem w mniejszym formacie jamników ostrowłosych. Po pierwszego ojciec poleciał do Wrocławia, by kupić go w hodowli pani Goryl, pamiętam jak dziś. Baxter Goryl okazał się typkiem sprytnym i złośliwym, ale uroczym. Jego następca, Rysiek, znany nurek, opanował podstawowe słownictwo do tego stopnia, że w jego obecności rodzice przekazywali sobie informacje w formie pisemnej, inaczej Rysiek mógłby coś usłyszeć i się obrazić. Obraził się przez niego też inny Rysiek, Kapuściński, który odwiedził nas kiedyś w Laśmiadach. Ojciec usiadł z nim na ganku, a jamnik dość bezczelnie im przeszkadzał ściągając ciasteczka ze stolika. Na tę scenę weszła mama i z automatu krzyknęła: "Fuu Rysiek, jak ci nie wstyd?! Uciekaj stąd natychmiast!". Kapuściński spojrzał na nią przerażony: "Pani Zofio, ale cóż ja takiego zrobiłem?".

Ostatnimi, dochodzącymi psimi miłościami taty były dwa jamniki – moja łaciata Brunia i Joystick mojego brata. Kochały go szalenie, Brunia wręcz poddańczo godzinami lizała "dziadka" brodę wlepiając w niego swe niebieskie ślepia. "Psiłości" nauczył też mojego syna, Franka, który podczas niedawnej "akcji mrozy" zabrał ze schroniska dwa psy.

Gdy organizowaliśmy w bratem pogrzeb ojca, nie mieliśmy nawet milisekundy wątpliwości, czy wolałby kwiaty, które zaśmiecą naszą planetę czy parę groszy dla biednych psów. Dzięki Waszej hojności zebraliśmy oszałamiającą kwotę 7 850 zł, która zasili jedno z biedniejszych schronisk na Podlasiu – Cyganowo koło Sejn.

Dziękuję wszystkim w ojca imieniu.

Jakim ojcem był Janusz Majewski?

Był ojcem na miarę tamtych czasów i okoliczności, i pewnie jak każdy rodzic na świecie starał się, jak potrafił, ale mógł dawać z siebie tylko to, co sam kiedyś dostał.