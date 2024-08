Rzeźbiarka Monika Osiecka: Dla mnie kamień jest żywy

Pani rzeźby są bardzo sensualne, o dużym ładunku emocjonalnym. Jak udaje się pani stworzyć nastrój tych postaci; kim dla pani one są?

Pracując nad rzeźbą na ogół czerpię z siebie. Moja twórczość dzieli się na dwa, formalnie od siebie odrębne nurty. To abstrakcja i figuracja. Abstrakcja to kamień, figuracja to najczęściej brąz. Rzeźby abstrakcyjne zdecydowanie są bardziej “ze mnie”. Oddają moje uczucia, odczucia, przemyślenia, każda rzeźba “rozpracowuje” jeden temat. W 99% robię je dla siebie, z własnej potrzeby. Figuratywne często pojawiają się z powodu różnych zamówień, rzadziej z prawdziwie twórczej potrzeby własnej, chociaż bywa i tak. Mogą to być akty w konwencji non finito; skulone lub też wtulone w siebie, postaci lub pełne figury. Figuracja to taki „diabeł”. Wciąga. Nie chce puścić. W praktyce wygląda to tak, że po skończeniu jednej rzeźby, często wynika z niej druga, i kolejna, i jeszcze następna. Pytam siebie: dlaczego? Za każdym razem odpowiedź jest taka sama: bo coś mnie w tym „diable” nadal intryguje i jeszcze mam coś do powiedzenia na jego temat.



Czy rzeźby w tych dwóch nurtach rodzą się inaczej?

Zupełnie inaczej powstają rzeźby z kamienia - poprzez zdejmowanie materiału, a zupełnie inaczej z brązu – na przykład poprzez dodawanie gliny. Z tego powodu tworząc rzeźbę w kamieniu, pracując dłutem i młotkiem, najczęściej pneumatycznym, coraz głębiej wchodzi się w kamień, szuka kształtu, “skóry” rzeźby. Trzeba być wtedy bardzo czujnym, mieć tę iskrę talentu, aby jej nie przebić. Przyznam , że do dziś jeszcze nie zdarzyło mi się przebić “skóry” rzeźby. Potrafię pracować w kamieniu na różne sposoby. Czasem trzymam się wymiarów i proporcji, a czasem poddaję się procesowi. Nie mam wówczas sprecyzowanej ostatecznej wersji rzeźby, nie mam planu – widzę bryłę, przyglądam się jej i sobie, i w którymś momencie już wiem, jaki wykonać ruch. Uważnie obserwuję, co się wydarzy: czy przeważy dzikość, czyli faktura naturalna z jaką kamień przybył do mnie z kamieniołomu, czy może gładka geometria . To jest proces, który zachodzi także we mnie: czy akcent padnie na to, co we mnie nieokiełznane, czy raczej na to, co już oswojone i zmierzone. A może przeciwieństwa się połączą i będą koegzystować w harmonii? Praca z kamieniem to czasem ciekawe mierzenie się z samym sobą, odkrywanie emocji, których nie jest się świadomym.

W 2021 r. została pani zaproszona do stworzenia pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego, odsłoniętego w październiku 2021 r. na placu Krasińskich. Zaklęta w brązie siła kobiet…

To był dla mnie wielki zaszczyt ale też i wyzwanie, głównie z tego powodu, że to temat podniosły, ważny dla naszego miasta, ale też - gonił mnie czas – miałam dwa miesiące na oddanie do odlewni gotowej rzeźby, poza tym założenia inwestora były bardzo konkretne : realistyczna rzeźba figuratywna z brązu, na postumencie. Zależało mi na tym, by pokazać w nim kobiecą solidarność, siłę wzajemnego wsparcia bohaterek powstania, czyli wszystkich kobiet, które w jakiś sposób były zaangażowane w Powstanie, nie tylko żołnierek. W przypadku konkursu Office Départemental de la Culture de l’Orne i i realizacji monumentalnej rzeźby – „Alas Pacis” – na Maczudze, upamiętniającej zakończenie 70. rocznicy bitwy I Dywizji Pancernej generała Maczka pod Falaise, o Mont-Omel, było inaczej. Tu miałam wolną rękę jeśli chodzi o projekt- wybrałam abstrakcję- i cały potrzebny mi czas. Kwestia polegała na tym, że temat militarny był trochę „nie mój”. Jestem rzeźbiarką niezaangażowaną politycznie czy też społecznie w tego rodzaju tematykę. Zaczęłam jednak od… spojrzenia: ominąć to, co „monumentalne”- zobaczyć to wszystko jednostkowo. Pradziadek mojego syna Jana, kpt. Antoni Witkowski, był bliskim, zaufanym oficerem generała Stanisława Maczka. Służył w jego dywizji, został odznaczony orderem Virtuti Militari. Pomyślałam więc, że spróbuję oswoić ten temat od strony historii rodzinnej. Wyobraziłam sobie losy pojedynczej osoby, wybrałam jasny marmur, po który pojechałam do Carrary, do kamieniołomu Cave Michelangelo i dalej już poszło gładko: trzy i pół metra kamienia „ożyło” w historii.