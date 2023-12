Po czym poznać, że sen nie regeneruje tak, jak powinien?

Chociaż każdy niby wie, że dorosły człowiek potrzebuje od siedmiu do dziewięciu godzin snu na dobę, to często zdarza się, że nie stosuje się do tej zasady. Wówczas organizm wysyła sygnały, których nie powinno się ignorować. Jednak nie tylko "za krótka noc’" może sprawić, że będzie się niewyspanym. Winny może być również stres, brak ruchu, źle dobrany materac czy nieodpowiednia temperatura w pomieszczeniu.



Po czym poznać, że sen nie przynosi odpowiedniej regeneracji?

Jeżeli kilka minut po wyłączeniu budzika, nadal marzy się o kolejnej drzemce, to pierwszy sygnał, że sen był niewystarczający. Po odpowiednim odpoczynku ciało wybudza się szybko i nie ma się ochoty na pozostanie pod kołdrą. Podobnie jest z prysznicem. Mimo że ta czynność ma na celu przywrócenie energii do życia, to zbyt długie przebywanie pod ciepłą wodą także wskazuje na niewyspanie. Temperatura ciała powinna podnieść się po przebudzeniu, a jeśli tak się nie dzieje, to oznacza, że organizm nie wrócił do formy.

Podobnie jest z poczuciem funkcjonowania w zwolnionym tempie. Niezregenerowany mózg działa wolniej, a to przenosi się na ciało. Organizm nie odzyskał sił. Zazwyczaj kończy się to napadami snu, z którymi trudno wygrać. Najczęściej pojawiają się, kiedy umysł nie dostaje nowych bodźców, na przykład w trakcie podróży pociągiem albo podczas mało ciekawego filmu.

Zaburzenia snu pociągają za sobą zaburzenia odżywiania. Osoby, które mają za sobą noc niewystarczająco regenerującą, chętnie sięgają po produkty o dużej zawartości tłuszczu i cukru. Powodem jest brak równowagi w wydzielaniu hormonów kontrolujących apetyt. Chociaż wspomniane składniki pomagają w koncentracji, to efekt jest chwilowy. Ostatecznie niezdrowe nawyki nie tylko poprawią na stałe samopoczucia, ale też mogą prowadzić do wielu chorób.

Kolejnym wołaniem o pomoc organizmu jest ból głowy. Kiedy nie ma się czasu na sen, albo jest on słabej jakości, to szereg nerwów i neuronów w mózgu powoduje tę nieznośną przypadłość. Zamiast sięgać wtedy po tabletkę, warto dać sobie kilka minut wytchnienia, najlepiej z dala od światła. Rodzajem bólu, który również pojawia się w wyniku bezsenności, jest ból mięśni i tkanek. Często występuje nawet wtedy, gdy ostatnie ćwiczenia wykonało się tydzień temu. Brak snu oznacza brak czasu na regenerację ciała, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania.