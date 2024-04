Spanie z psem dobre dla zdrowia? Są wyniki nowych badań

Zdaniem autorów badania obecność zwierząt w domu przyczynia się do wystąpienia większej ilości bakterii w danym środowisku, co z kolei ma przełożenie na wzrost ludzkiej odporności. U niemowląt wychowujących się wśród zwierząt zmniejsza się ryzyko wystąpienia alergii w późniejszym życiu. Wśród kolejnych niezaprzeczalnych korzyści wynikających z posiadania zwierząt naukowcy wymieniają obniżenie ciśnienia krwi oraz wyrównanie rytmu serca.

Przygnieceni

Choć benefitów związanych z przebywaniem w towarzystwie psów i dzieleniem z nimi łóżka jest sporo, to jednak warto uświadomić sobie również szereg zagrożeń i niedogodności związanych z tą kwestią. Z doświadczeń osób aktywnych w mediach społecznościowych i chętnie relacjonujących swoje codzienne przygody z czworonogami wynika, że zasypianie z psiakiem lub kilkoma u boku nie zawsze wiąże się z właściwym odpoczynkiem. Duże czworonogi zajmują sporo miejsca, układając się wygodnie w poprzek łóżka i spychając właściciela w kąt. Odbija się to negatywnie na jakości snu, wielokrotnie przerywanego w nocy, oraz na ogólnym samopoczuciu wynikającym ze zmęczenia i obolałych mięśni, nienaturalnie ułożonych lub przygniecionych ciężarem czworonoga. Wprawdzie Camila Cabello publikująca zdjęcie z dwojgiem labradorów wypoczywających z nią w łóżku, błogo się uśmiecha, to jednak sądząc po rozmiarach czworonogów – nie bez przyczyny wabiących się Tarzan i Thunder – wypoczynek w takim towarzystwie może być utrudniony.

O ile zajmowanie sporej przestrzeni w łóżku wiąże się z dyskomfortem i ryzykiem niewyspania, to już narażenie na nieprzewidzianą reakcję ze strony czworonoga na niepożądane wybudzenie może być niebezpieczne dla zdrowia. Gdy z różnych powodów pies zostanie znienacka obudzony, może zareagować agresją. Takie zachowania mogą być niebezpieczne zwłaszcza w stosunku do dzieci, które nie wykształciły w sobie jeszcze umiejętności odczytywania sygnałów wysyłanych przez zwierzęta i mają tendencje do wtulania się w psie pyski. Wypowiadający się dla Sleeping Foundation dr Dustin Cotliar, lekarz medycyny snu, odradza rodzicom zezwalanie na to, by duże czworonogi, zwłaszcza te, które już wcześniej wykazywały agresywne zachowania, spały w jednym łóżku z dziećmi.



Higiena snu

Jeśli zaproszone do łóżka czworonogi zadomowiły się tam na dobre, a właściciele pogodzili się z ewentualnymi niedogodnościami z tym związanymi, warto rozważyć kilka rekomendacji, mających na celu dbałość o higienę snu oraz minimalizowanie negatywnego wpływu obecności czworonogów w pościeli. Eksperci zalecają regularne czyszczenie materaca, prześcieradeł i pościeli, a także dbanie o higienę czworonoga i czyszczenie jego łap każdorazowo po powrocie ze spaceru.

Regularne wizyty u weterynarza również powinny stać się rytuałem właścicieli psów, pragnących zadbać o zdrowie czworonogów i, tym samym, komfort wspólnego wypoczynku. Wykonywanie obowiązkowych szczepień i badań kontrolnych to podstawowe zalecenia ze strony specjalistów zajmujących się dobrą jakością snu. Wyprowadzenie psa na spacer tuż przed snem oraz ustanowienie rutyny związanej z codziennym odpoczynkiem również przyczynią się do podniesienia komfortu dzielenia łóżka ze zwierzęciem.