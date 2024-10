Płukanie zębów olejem może zastąpić ich mycie? Dentysta komentuje popularny trend

Oczywiście, że to w jaki sposób, czym i jak długo myjemy zęby, ma ogromny wpływ na ich stan. To, co nadal robimy nie tak jak jest zalecane, dotyczy czasu, jaki poświęcamy na czyszczenie. Manualną szczoteczką powinny być to cztery minuty, a nie dwie. Dwie minuty wystarczą w przypadku szczoteczki sonicznej lub elektrycznej. Błędy pojawiają się też w technice szczotkowania. Prawidłowa to „od dziąseł do zębów” ruchem wymiatającym, ewentualnie ruchami okrężnymi. Najgorsze jest szorowanie z boku na bok, co jest niestety powszechne. Pamiętajmy też o kolejności. Najpierw nitkujemy przestrzenie międzyzębowe, aby poluzować osady, a następnie gruntownie płuczemy, po czym przechodzimy do pasty i szczoteczki.

A jakie mity dotyczące dbałości o zęby są najpopularniejsze – a przy okazji najbardziej szkodliwe?

Na szczęście takich mitów czy błędnych przekonań jest coraz mniej, bo Polacy zaczęli się interesować zdrowiem w wielu aspektach. Jednak z pewnością nieprawdą jest, że zjedzenie jabłka zamiast wyszczotkowania zębów jest korzystne. Jabłko to cukier i kwas, w niczym się nie równa się to paście, nie wyczyści uzębienia, a zostawi osad. Co do past, jakiś czas temu popularny był trend zwłaszcza wśród ludzi praktykujących ideologię „zero waste” lub przeciwników kosmetyków, aby zastąpić pastę ze sklepu mieszanką sody oczyszczonej i olejku eterycznego. Niestety o ile pochwalam szukanie naturalnych rozwiązań w dbaniu o siebie, to przy tak ważnej kwestii jak zdrowie jamy ustnej, (a pamiętajmy, że kondycja zębów ma wpływa na cały organizm i może być powiązana z bardzo poważnymi chorobami), to prawdziwa pasta do zębów jest potrzebna. Znajdują się tam kluczowe składniki potrzebne do odbudowy szkliwa, jak fosforany czy wapń. Ja zalecam nawet niepłukanie zębów po myciu (oczywiście wypluwamy pastę) po to, aby dać składnikom czas na działanie.

Niedawno po raz pierwszy usłyszałam o czymś takim jak płukanie zębów olejem. Jak pani ocenia zasadność i skuteczność tego zabiegu?

Olejowanie, czyli płukanie zębów olejem jest metodą znaną z ajurwedy oraz sposobem z którego korzystały nasze babcie. Od jakiegoś czasu temat ten powrócił, zwłaszcza gdy wzrosła popularność naturalnych olejów i korzystania z nich dla zdrowia i urody. I ja uważam, że jeśli ktoś ma ochotę i czas na to, to zdecydowanie regularne płukanie może przynieść korzyści takie jak zmniejszenie stanów zapalnych dziąseł, nawet wybielenie, pomoże w pozbyciu się bakterii, co wpływa na zdrowie zębów i świeży oddech. Używać do tego należy np. oleju kokosowego, oczywiście nierafinowanego. Wystarczy jedna łyżeczka i tą ilością płuczemy jamę ustną do 20 minut, ale nie krócej niż 10. Jest to czasochłonne, w przypadku jednak gdy możemy sobie na to pozwolić, to jak najbardziej nie zaszkodzi, a zapewne może pomóc. Co ważne, to olejowanie nie zastąpi szczotkowania. Po nim normalnie musimy wypłukać wodą i umyć zęby.

Czy w pielęgnacji zębów są jakieś nowe szczególnie godne polecenia trendy, odkrycia?