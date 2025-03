Ser i czekolada mają prozdrowotne właściwości? Dietetyczka komentuje wyniki badania

Z jakimi skutkami należy liczyć się przy nadmiernym spożywaniu wymienionych produktów?

Możemy zadać sobie pytanie: czy wino jest zdrowe ze względu na zawartość rezweratrolu? Choć rezweratrol może wykazywać korzystne właściwości, spożywanie dużych ilości wina w celu uzyskania korzyści zdrowotnych jest błędem. Nadmierne spożycie alkoholu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenie wątroby, nadciśnienie czy zwiększone ryzyko chorób serca. Podobnie sprawa wygląda w przypadku gorzkiej czekolady. Jej nadmierne spożycie może prowadzić do przyrostu masy ciała oraz problemów z poziomem cukru we krwi, ponieważ jest ona bogata w kalorie i cukier. Z kolei ser żółty, choć zawiera cenne składniki odżywcze, jest również bogaty w tłuszcze nasycone i sól. W nadmiarze może to przyczyniać się do problemów z układem sercowo-naczyniowym, takich jak nadciśnienie czy podwyższony poziom cholesterolu. Jedzmy więc sery ze smakiem, ale i z umiarem.

Jeśli dbałość o szczupłą sylwetkę i chęć przestrzegania zasad zdrowej diety uniemożliwiają spożywanie takich przysmaków, czy istnieją odpowiedniki, których wpływ na masę ciała nie będzie odczuwalny?

Jeśli chcemy schudnąć, warto całkowicie zrezygnować z alkoholu, ponieważ spowalnia on metabolizm. Dodatkowo zarówno słodycze, jak i alkohol są niezdrowe i mogą negatywnie wpłynąć na sylwetkę. Mam nadzieję, że znikną one z Państwa jadłospisu na stałe – ewentualnie z wyjątkiem okazjonalnych, świątecznych przyjemności. Gorzka czekolada oraz ser żółty są źródłem tłuszczu, a regularne przekraczanie dziennego zapotrzebowania na tłuszcz może prowadzić do nadwagi. Dlatego wybierając produkty spożywcze, warto sprawdzać ich skład – na etykietach, w tabelach kalorycznych lub w wiarygodnych źródłach internetowych. W codziennej, zdrowej diecie powinny znaleźć się produkty zbożowe (np. kasze, makarony pełnoziarniste, płatki owsiane górskie), owoce i warzywa, zdrowe tłuszcze (takie jak oliwa z oliwek, nasiona i orzechy) oraz źródła białka (np. chude mięso, ryby, jaja i nabiał). Równie ważne jest ograniczenie spożycia przetworzonych produktów, fast foodów, słodkich napojów, alkoholu, słodyczy i słonych przekąsek.



W jakich okolicznościach należy wykluczyć z diety powyższe produkty?

Nie są to produkty odpowiednie dla osób zmagających się ze schorzeniami metabolicznymi ani dla tych, które stosują specjalistyczne diety. Zalecenia żywieniowe dla osób z chorobami serca obejmują m.in. ograniczenie tłuszczów nasyconych, które znajdują się m.in. w czekoladzie. Dodatkowo, w przypadku chorób wątroby, należy unikać zarówno alkoholu (w tym czerwonego wina), jak i tłustych, ciężkostrawnych produktów. Alkohol odwadnia organizm i stymuluje syntezę puryn, co prowadzi do zwiększenia stężenia kwasu moczowego – im mniej wody w organizmie, tym wyższe jego stężenie. Warto również podkreślić, że te produkty nie są odpowiednie dla osób z nadwagą, ponieważ charakteryzują się wysoką kalorycznością. Najlepszym sposobem na ustalenie optymalnej diety jest konsultacja z dietetykiem klinicznym. Moim zdaniem nie powinny to być produkty pierwszego wyboru. Nie doszukujmy się prozdrowotnych właściwości czerwonego wina, sera żółtego czy gorzkiej czekolady. Zamiast tego sięgnijmy po zdrowe produkty, które warto włożyć do koszyka na zakupy, a w konsekwencji – na talerz. Dobrze zbilansowana dieta przypomina układankę – aby osiągnąć pożądany efekt, trzeba precyzyjnie połączyć wszystkie elementy, czyli główne grupy składników odżywczych: białka, tłuszcze i węglowodany, a także witaminy i składniki mineralne. Wymienione składniki powinny być spożywane w odpowiednich proporcjach, aby nasza racjonalna dieta spełniała wszystkie swoje funkcje.