Tłuszcz pod skórą jest w porządku - pod jednym warunkiem. Naukowcy zbadali temat

W pierwszej grupie znalazły się osoby, które ćwiczyły przynajmniej cztery razy w tygodniu od co najmniej dwóch lat (średnia wynosiła 11 lat). Drugą grupę tworzyły osoby, które nigdy nie ćwiczyły regularnie, ale pasowały do pierwszej grupy pod względem ilości tkanki tłuszczowej, wagi i płci. Od każdego uczestnika badania naukowcy pobrali próbkę tkanki tłuszczowej znajdującej się na brzuchu, tuż pod skórą, i poddali ją analizie.

Tym, co decydowało o pobieraniu tkanki podskórnej z brzucha, był fakt, że to najzdrowsze miejsce do magazynowania tłuszczu. Jeśli uprawia się aktywność fizyczną, organizm gromadzi go właśnie tam, co redukuje zbieranie się komórek tłuszczowych w takich miejscach jak powierzchnia i wnętrze organów wewnętrznych.

Regularne ćwiczenia sprzyjają tworzeniu się „dobrej” tkanki tłuszczowej

Na podstawie analizy próbek badacze doszli do wniosku, że osoby z otyłością, które regularnie ćwiczą przez dłuższy czas, wytwarzają pod skórą „zdrowszą” tkankę tłuszczową, która pozwala na wykorzystywanie tego zapasu energii w bardziej efektywny sposób w porównaniu z badanymi niećwiczącymi. Autorzy badania podkreślają jednocześnie, że lepsza zdolność gromadzenia tłuszczu pod skórą nie oznacza automatycznie przybierania na wadze — do tego prowadzi wysokokaloryczna dieta.

Ustalono, że tkanka tłuszczowa osób regularnie uprawiających aktywność fizyczną zawierała większą ilość naczyń krwionośnych, mitochondriów oraz korzystnych dla zdrowia białek, kluczowych w procesach metabolicznych. Tkanka zawierała jednocześnie mniej kolagenu, który zaburza metabolizm, a także mniej komórek powodujących stany zapalne. Tkanki osób niećwiczących nie miały takich cech.

„Oznacza to, że jeżeli ktoś przybiera na wadze, to nadmiarowa tkanka tłuszczowa będzie magazynowana w zdrowszy sposób, czyli pod skórą, a nie wokół takich organów jak wątroba czy serce lub w ich wnętrzu” — tłumaczy wyniki badania doktor Horowitz w artykule na oficjalnej stronie Uniwersytetu w Michigan. Ekspert dodaje jednocześnie, że potrzebne są dalsze, wieloletnie badania, które prześledzą sposób, w jaki zmienia się tkanka tłuszczowa u osób aktywnych fizycznie — nawet jeżeli ilość tej tkanki nie ulega zmianie.