Career shower: nowa moda na celebrowanie osiągnięć zawodowych

Czym jest career shower i dlaczego warto celebrować również osobiste sukcesy zawodowe?

Bez prezentów, z tortem

Ponieważ idea career shower jest relatywnie nowa, tego typu przyjęcia nie są obarczone stereotypami czy oczekiwaniami co do ich przebiegu. Influencerka Amy Chan, doradczyni do spraw związków, dzieli się na instagramie swoją sugestią dotyczącą takich spotkań. – Zaproś 6-8 bliskich Ci osób (przy większej liczbie gości trudno o intymność), przygotuj poczęstunek i porozmawiajcie o tym, jaka lekcja w życiu pomogła każdemu z was się rozwinąć – opisuje. – Poszczególne osoby powinny odpowiadać indywidualnie, po kolei. Najwyższy czas, aby zacząć świętować nasze sukcesy zawodowe i wspierać się nawzajem, niezależnie od tego, jakich wyborów życiowych dokonaliśmy – dodaje, zachęcając tym samym do zapoczątkowania tradycji career shower.

– Normalizujmy celebrowanie ważnych momentów w życiu – namawia Chan. – Każdy z nas bywa na licznych baby showers, wieczorach panieńskich czy wystawnych przyjęciach weselnych. To jednak nie muszą być jedyne okazje do świętowania. Otrzymanie wymarzonej pracy, dostanie się na studia czy uzyskanie tytułu naukowego to nie mniej istotne chwile niż oczekiwanie na dziecko czy zmiana stanu cywilnego – przekonuje.

– Podczas takich spotkań nie musimy obdarowywać się prezentami – przekonuje influencerka – natomiast wymiana myśli, dzielenie się opowieściami o sukcesach w życiu zawodowym i wspólne ich celebrowanie bywają bardziej wartościowe niż przedmioty materialne.

Sukces w centrum uwagi

W wywiadzie dla magazynu Bustle Amy Chan doprecyzowuje, że podczas career shower warto celebrować wszelkie osiągnięcia zawodowe, na które dana osoba zasłużyła ciężką pracą – Otwarcie własnej firmy, wydanie książki, sukces w negocjacjach biznesowych czy podpisanie umowy z nowym klientem – wymienia doradczyni – Takie spotkania stanowią idealny moment na zwrócenie uwagi na te istotne wydarzenia w naszym życiu – dodaje.