Niedziela handlowa 24 marca: jak zaplanować przedświąteczne zakupy

Niemniej jednak czas przedświąteczny jest o tyle wyjątkowy, że klienci chętnie korzystają z dodatkowej okazji do zakupów, aby móc na czas zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne produkty związane z celebrowaniem Wielkanocy. – W niedziele handlowe obserwujemy wzmożony ruch w salonach Empik, a okres przedświąteczny jest pod tym względem szczególny. Spodziewamy się więc, że klienci chętnie ruszą do sklepów również w najbliższą niedzielę – prognozuje Anna Gut-Mostowy. – To także szansa dla osób poszukujących pomysłów na upominek czy ozdoby. Mogą się zainspirować, skorzystać z porady doradcy w salonie i zrobić zakupy od ręki – dodaje.

Nie tylko upominki

Na okoliczność zbliżających się Świąt klienci chętnie zaopatrują się nie tylko w dekoracje, słodkości, ale i, jak podkreśla Anna Gut-Mostowy, w kartki świąteczne, a także zabawki czy zestawy klocków. Kolejną kategorią produktów cieszących się zainteresowaniem w tym okresie są środki czystości, pozwalające na przywrócenie porządku w domu jeszcze przez rozpoczęciem świętowania. – W asortymencie są: proszki i płyny do prania, odplamiacze, tabletki do zmywarek, płyny do mycia naczyń, produkty ułatwiające prasowanie, kostki do toalet czy preparaty do pielęgnacji mebli – wymienia Agata Nowakowska.

W związku z nadejściem wiosny wiele osób sięga też po dostosowane do pogody kosmetyki, a także sprzęt sportowy. – Zmienia się dobór kosmetyków, rośnie zainteresowanie np. kremami z filtrem SPF. Wiosną popularnością cieszy się także oferta sklepów sportowych. Wielu klientów chce zdążyć z formą na lato – zauważa Joanna Bagińska.

W dobie inflacji głównym czynnikiem decyzyjnym w kwestii dokonywanych zakupów pozostaje cena. Jak podkreślają managerowie sieci handlowych, klienci chętnie korzystają z okazji i tak zwanych promocji pakietowych lub programów lojalnościowych w wybranych sklepach.

Zakupy w Wielką Sobotę