Liderka, managerka, szefowa – to nie są synonimy

Przykłady dla zobrazowania różnic

Jak podkreśla ekspertka, trzy wspomniane pojęcia bywają używane naprzemiennie, podczas gdy różnice między nimi są znaczne i dotyczą w głównej mierze zakresu wykonywanych obowiązków, jak również kompetencji osoby sprawującej daną funkcję. Dla lepszego ich zobrazowania Edyta Kwiatkowska-Pelizg proponuje omówienie ich specyfiki przy użyciu konkretnych przykładów. – Nasza szefowa jest naszą liderką, tak zwykło się mówić, a przecież nie każda managerka jest liderką, a nie każda liderka managerką. Czym więc różnią się od siebie te pojęcia? Spójrzmy na nie na przykładzie znanych nazwisk – proponuje.

Jak zaznacza, nie trzeba pełnić funkcji formalnych ani posiadać konkretnego stanowiska w hierarchii jakiejkolwiek organizacji, by zyskać miano liderki. – Liderka, to na przykład Malala Yousafzai, która bez posiadania formalnej władzy staje się globalną ikoną w obszarze walki o prawa dziewczynek do edukacji. Jej wpływ jest ogromny, za czym w następstwie podążają za nią inni, więc tysiące osób na świecie zaczyna mówić o niej w kontekście bycia liderką, mimo, że nie pełni funkcji przywódczej w żadnej firmie – wyjaśnia trenerka przywództwa i komunikacji.

Nie każda liderka to managerka

Dla przeciwwagi, obowiązki managerskie sprawuje osoba formalnie do tego uprawniona i posiadająca konkretne stanowisko w strukturze danej organizacji. – Myśląc o roli managerki, myślimy o formalnej pozycji w hierarchii organizacyjnej, o osobie, której rolą jest organizowanie, planowanie, kierowanie i kontrola zasobów – wyjaśnia ekspertka. – Managerka będzie osobą skoncentrowaną na realizacji celów. Oczywiście jej wpływ oraz budowanie skutecznie relacji może spowodować, że współpracownicy będą z zaangażowaniem podążać za każdą jej ideą i nazywać liderką, ale nie każda liderka to managerka i odwrotnie – zaznacza Edyta Kwiatkowska-Pelizg.

Jeśli chodzi o szefową, to pojęcie jest znacznie bardziej obszerne. Dotyczy osoby, która wprawdzie nie zawsze posiada umiejętności managerskie, natomiast do jej zadań należy między innymi rekrutowanie nowych pracowników. Sama funkcja pozostaje niezmienna nawet wówczas, gdy sprawująca ją osoba awansuje na wyższe stanowiska w hierarchii firmy. – Szefowe to osoby z formalną władzą do kierowania firmą, pracą innych, często początkowo bez umiejętności managerskich czy liderskich – zaznacza Edyta Kwiatkowska-Pelizg. – Szefową stajemy się w zasadzie w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika, ale jesteśmy nią nadal, kiedy pełnimy już rolę CEO w organizacji. Szefowa może być oceniana przez podwładnych za sposób zarządzania, podejmowanie decyzji i komunikację. Marissa Mayer, była prezes i CEO Yahoo, była często postrzegana jako szefowa, która podejmowała trudne decyzje w celu próby odwrócenia losów firmy – wyjaśnia trenerka przywództwa i komunikacji.