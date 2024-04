Victoria Beckham: W piątą dekadę życia wkraczam na wysokich obcasach

Koleżanki z dawnego zespołu Spice Girls wystąpiły jeszcze razem podczas ceremonii zamknięcia letnich igrzysk olimpijskich w 2012 roku w Londynie, wykonując dwa największe hity: „Wannabe” oraz „Spice Up Your Life”, natomiast wbrew oczekiwaniom fanów, grupa już nie powróciła do wspólnego koncertowania.

Świat mody i beauty

Sukcesy w świecie mody okazały się znacznie bardziej spektakularne niż w solowej karierze muzycznej. Beckham nie tylko próbowała swoich sił jako modelka na wybiegach, prezentując między innymi kolekcje Roberto Cavalli czy Dolce and Gabbana, ale też zajmowała się stylizowaniem modelek do sesji zdjęciowych, między innymi dla „Harper's Bazaar”. W 2006 roku uruchomiła własną markę odzieżową dvb Style, a w kolejnych latach zapraszano ją do udziału w wydarzeniach poświęconych modzie, w charakterze jurorki oraz projektantki. W 2008 roku powołała do życia markę Victoria Beckham, prezentując kolekcję 10 sukienek: dobrze skrojone, eleganckie kreacje zostały pozytywnie ocenione przez znawców świata mody, zaskoczonych tym, że gwiazda muzyki pop wykazała się tak wyrafinowanym gustem w doborze materiałów i krojów swojej autorskiej linii ubrań. W kolejnych latach była wokalistka Spice Girls do asortymentu produktów sygnowanych własnym nazwiskiem dodawała okulary przeciwsłoneczne i własną linię perfum, a produkowane pod szyldem marki sukienki i torebki osiągały rekordy sprzedaży, wielokrotnie przekraczając szacowane kwoty. W 2011 roku wszechstronna artystka otrzymała wyróżnienie dla projektanta roku podczas British Fashion Awards. Jej kolekcje były prezentowane podczas kolejnych tygodni mody w Nowym Jorku i Londynie, każdorazowo przyczyniając się do powiększania grona odbiorców na platformach społecznościowych.

Sukcesy i renoma w świecie mody nie pomogły jednak ustrzec się przed trudnościami finansowymi, o których redaktorzy BBC donosili w 2019 roku, wyliczając, że firma byłej Posh Spice jest zadłużona na kilkadziesiąt milionów dolarów. W dobie pandemii kryzys pogłębiał się, sprawiając, że projektantka musiała znacznie ograniczyć zespół, redukując około 20 etatów. Antidotum stało się też uruchomienie w 2019 roku marki kosmetycznej Victoria Beckham Beauty, w ramach której bestsellerami okazały się cienie do powiek, eye linery oraz produkty do pielęgnacji ust. Jak podaje „The Economic Times”, w 2022 roku marka Victoria Beckham odnotowała znaczny wzrost zysków: o 42% w porównaniu z rokiem poprzednim, co przełożyło się na kwotę 71 milionów dolarów.

Książki i nieruchomości

Jak na wszechstronną gwiazdę przystało, Beckham jest też autorką książek: „Learning to Fly” wydanej w 2001 roku oraz „That Extra Half an Inch: Hair, Heels and Everything in Between” opublikowaną pięć lat później i zawierającą wskazówki dotyczące mody, kosmetyków i umiejętnego doboru akcesoriów do stylizacji. Była gwiazda muzyki pop wystąpiła też w pięciu filmach dokumentalnych: „Victoria's Secrets”, „Being Victoria Beckham”, „The Real Beckhams”, „Full Length & Fabulous: The Beckhams' 2006 World Cup Party” oraz „Victoria Beckham: Coming to America”.

Brytyjska power couple, według wyliczeń „The Economic Times”, dysponuje majątkiem szacowanym na 514 milionów dolarów, a ich nieruchomości – między innymi w Londynie, Miami i Dubaju – warte są 88 milionów dolarów. Mimo że małżeństwo trwa nieprzerwanie od niemal 25 lat, w najbliższym czasie światło dzienne mogą ujrzeć nieznane dotychczas szczegóły z życia Beckhamów, za sprawą książki „The House of Beckham: Money, Sex and Power”, która ma się ukazać 25 czerwca. Autor, Tom Bower, mający już na swoim koncie książki poświęcone królowi Karolowi III oraz księciu Harry’emu i Meghan Markle, podczas jednej z konferencji prasowych zapowiedział, że ma zamiar upublicznić zaskakujące fakty na temat życia słynnych małżonków. – Gdy rozpocząłem gromadzenie materiałów do książki, byłem przekonany, że natrafię na ciekawe informacje, których dotychczas nie znałem. Jednak nawet ja sam byłem zaskoczony tym, na co się natknąłem w toku poszukiwań – zapowiada. Autor dodaje, że w swojej publikacji skupia się na ustaleniu, na ile kreowany w mediach obraz idealnego małżeństwa ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. – Staram się odpowiedzieć na pytanie, czy życie Beckhamów rzeczywiście jest tak idealne, jak przedstawiają to światu. – dodaje.