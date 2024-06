Zmiana na stanowisku dyrektora kreatywnego Chanel. Kto zastąpi Virginie Viard?

Pokaz na torach kolejowych

Określana przez Lagerfelda „swoją prawą i lewą ręką”, zadebiutowała w nowej roli kolekcją Chanel Resort 2020, która została pozytywnie przyjęta przez krytyków mody. Pokaz odbył się na parterze strzelistej konstrukcji Grand Palais, gdzie ustawiono tory kolejowe i drewniane ławy, a przestrzeń zaaranżowano tak, by przypominała dworzec kolejowy z przełomu wieków. Sama kolekcja nawiązywała do stylistyki Coco Chanel, co odróżniało ją od geometrycznych fasonów tak charakterystycznych dla Lagerfelda.

Jak podkreślają przedstawiciele domu mody Chanel, wieloletnia współpraca z następczynią legendarnego projektanta była owocna, a kreatywność, świeżość spojrzenia i wyczucie stylu odchodzącej dyrektor kreatywnej marki pozostają nieocenione. – Przez ponad 3 dekady pracy Virginie Viard była w stanie wiernie odtworzyć charakter każdej kolekcji Chanel, z jednoczesnym poszanowaniem kreatywnego dziedzictwa marki – napisano w oświadczeniu. Następca nie został wprawdzie wskazany, jednak zasygnalizowano, że ogłoszenie będzie miało miejsce w „odpowiednim momencie”.



Sukcesy finansowe

Poza zaangażowaniem w tworzenie kolekcji zgodnych z duchem marki, podkreślono także niewątpliwy wkład projektantki w rozwój finansowy francuskiego domu mody. – Odkąd Virginie przejęła schedę po Karlu, obroty firmy wzrosły ponad dwukrotnie – potwierdziła w rozmowie z „The Business of Fashion” dyrektor zarządzająca Chanel, Leena Nair, dodając jednocześnie, że w 2023 roku firma zarobiła o 16% więcej w porównaniu do roku ubiegłego, co przełożyło się na kwotę 19.7 miliarda dolarów.

Wiadomość o zmianie na stanowisku dyrektora kreatywnego luksusowej marki zbiega się w czasie z podobnymi informacjami w innych domach mody segmentu premium: w marcu Pierpaolo Piccioli, po ośmiu latach współpracy z Valentino, pożegnał się ze stanowiskiem, a jego miejsce zajął pracujący wcześniej dla Gucci Alessandro Michele. We wrześniu ubiegłego roku brytyjska projektantka Sarah Burton zakończyła współpracę z domem mody Alexander McQueen, a jej następcą został Seán McGirr.