Miss Rzeszowa hejtowana za urodę. "Mam nadzieję, że moja postawa doda odwagi innym"

Kontrowersyjna decyzja

Gdy korona najpiękniejszej mieszkanki Rzeszowa trafiła do Victorii Forrest, 24-latka nie kryła entuzjazmu, dziękując za pośrednictwem mediów społecznościowych wszystkim, którzy udzielili jej wsparcia. Piękna kobaltowa suknia, fala ciemnych loków i niepowtarzalny uśmiech sprawiły, że tego wieczoru prezentowała się zjawiskowo. Radość jednak nie trwała długo, ponieważ wybór jurorów nie każdemu przypadł do gustu, a niepochlebne komentarze na temat laureatki konkursu skłoniły ją oraz organizatorów wydarzenia do podjęcia zdecydowanych działań.

W zamieszczonym na profilu instagramowym oświadczeniu Victoria Forrest wyznaje, że sytuacja, w jakiej obecnie się znalazła oraz postawa prezentowana przez komentujących, jest dla niej nie do zaakceptowania. – Podjęłam decyzję o skorzystaniu z odpowiednich instrumentów, aby przeciwdziałać takim zachowaniom: szerzenie nienawiści, fałszywych oskarżeń i obraźliwych treści. Hejt, zniesławianie oraz inne formy cyberprzemocy są nie tylko moralnie naganne, ale również niezgodne z prawem – napisała.



Zaakceptować unikatowość każdego człowieka

Organizatorzy konkursu również wystosowali oświadczenie, informując za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku, że zebrany materiał został przekazany do wskazanej kancelarii prawnej w celu złożenia zawiadomienia do prokuratury. – W związku z mową nienawiści, atakami na tle rasistowskim tylko przez kolor skóry i nakręcaniem hejtu na Viktorię podjęliśmy decyzję o przekazaniu całości materiału do reprezentującej nas kancelarii prawnej w celu złożenia zawiadomienia do prokuratury. Dodatkowo pomożemy Viktorii wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania stosownych przeprosin i zadośćuczynienia! – napisano.

Zapytana o opinię Maria Ruszel, od lat zajmująca się coachingiem indywidualnym i biznesowym, zwraca uwagę, że antidotum na nieprzychylne komentarze oraz publikowanie krzywdzących opinii na temat innych osób powinno być nieustanne edukowanie społeczeństwa oraz promowanie wsparcia dla różnorodności. – Należy kłaść nacisk na edukację, tak niezbędną w zrozumieniu, że Polska, podobnie jak inne kraje, jest miejscem różnorodnym kulturowo – zauważa ekspertka. – Ocenianie ludzi przez pryzmat ich koloru skóry jest niedozwolone i tego typu zachowania powinny być piętnowane. Zrozumienie wielokulturowości jest w tym zakresie niezbędne, ponieważ tylko takie podejście pozwoli zaakceptować każdego człowieka oraz jego unikatowość – podkreśla.



Brawo dla Miss!

Powołując się na przykład Holandii, Maria Ruszel zauważa, że istnienie organizacji służących wsparciem dla osób, które doświadczają nieprzychylnych komentarzy w wirtualnym świecie powinno być normą w każdym europejskim kraju. – Co do samej Miss, brawo dla niej! Jest piękną dziewczyną, jest Polką, może być dumna ze swojego osiągnięcia – dodaje.