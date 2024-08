Zmarła Gena Rowlands. Gwiazda filmu „Pamiętnik” od lat chorowała na Alzheimera

Film „Pamiętnik” jest ekranizacją bestsellerowej książki autorstwa Nicholasa Sparksa, która pojawiła się w kinach w 2004 roku. „Poprosiłem moją matkę, by zagrała starszą Allie i spędziliśmy dużo czasu rozmawiając o chorobie i starając się być autentyczni. Od pięciu lat cierpi na chorobę Alzheimera” – wyznał Nick Cassavetes w wywiadzie dla Entertainment Weekly w czerwcu tego roku.

Gena Rowlands — aktorka z powołania

Virginia Cathryn Rowlands urodziła się w Cambrii, niewielkiej miejscowości w stanie Wisconsin. Rodzice pochodzili z Walii, ojciec był bankierem i senatorem, matka — malarką. W 1939 roku wraz z rodziną przeniosła się do Waszyngtonu, a w 1942 roku zamieszkali w Milwaukee. Jej idolką była Bette Davis. Postanowiła pójść w jej ślady i zapisała się na zajęcia z aktorstwa. „Nigdy w życiu nawet nie myślałam o niczym innym” – tłumaczyła później w wywiadach. Rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wisconsin, ale szybko z nich zrezygnowała i przeniosła się do Nowego Jorku, aby studiować w prywatnej szkole American Academy of Dramatic Arts. „Wróciłam do domu i powiedziałam mamie, że chcę rzucić studia i zostać aktorką, a ona powiedziała: ‘To brzmi fascynująco. Wspaniale!’. Ojciec Rowlands skwitował jej pomysł słowami: ‘Możesz być nawet treserem słoni, jeśli to cię uszczęśliwi’. Tak właśnie zostałam wychowana” – opowiadała Colleen Kelsey z „Interview Magazine”.

Szkołę aktorską ukończyła w 1952 roku. Jej pierwszą miłością był teatr, debiutowała na Broadwayu. Rolę telewizyjną dostała dwa lata później w serialu „Top Secret”. Po jednym ze spektakli Gena Rowlands poznała Johna Cassavetesa: „Przyszedł za kulisy, przedstawił się i trochę porozmawialiśmy, a potem poszliśmy na małą kawę do rosyjskiej herbaciarni obok. Po prostu... zaczęło się” - wspominała w „Interview Magazine”. Cztery miesiące później została jego żoną i muzą. On był zafascynowany filmem. Mówiła, że napisał dla niej najpiękniejsze role. „Wiedział, jak przekazać swój entuzjazm tak dobrze, że podążaliśmy za nim z zamkniętymi oczami” - podsumowała. Przez 35 lat małżeństwa nakręcili wspólnie dziesięć filmów, między innymi hity takie jak „Kobieta pod presją” z 1974 i „Gloria” z 1980 roku. Dwa z nich przyniosły jej nominację do Oscarów. Urodziło im się troje dzieci: Nick (ur. 1959), Xan (Alexandra, ur. 1965) i Zoe (1969). Wszyscy połknęli filmowego bakcyla i zajęli się aktorstwem, reżyserią i scenopisarstwem.

Jej pierwsze małżeństwo nadal jest inspiracją dla osób marzących o działaniu w branży kinematograficznej. „Dostaję wiele pytań o Johna i o to, jak zaczął robić filmy. Filmy niezależne. Wiele osób zadających te pytania to młodzi ludzie, którzy są zainteresowani robieniem własnych filmów. Lubię wiedzieć, że są ludzie, którzy podziwiają naszą wspólną pracę i nadal uważają Johna za przykład, że da się tak działać” – mówiła Gena Rowlands w rozmowie z serwisem RogerEbert.com w 2016 roku, w wieku 86 lat. W 1979 roku udało jej się zagrać u boku swojej idolki z dzieciństwa. „Bette Davis uwielbiałam, gdy byłam mała, gdy byłam duża i gdy się zestarzałam. (…) Była taka zabawna” – wspominała dodając, że ona cały czas się śmiała i nie bała wyrażać swoich poglądów.