Dokąd zmierza Ivanka Trump? Kulisy odejścia córki prezydenta elekta od polityki

Podczas kampanii Donalda Trumpa, jego najstarsza córka, 43-letnia Ivanka Trump, zdecydowała się pozostać z dala od centrum wydarzeń. Właściwie była niemal całkowicie nieobecna, co zadeklarowała już na początku startu Trumpa w wyborach. Powiedziała, że choć zawsze będzie kochać i wspierać ojca, woli robić to poza areną polityczną".

Ivanka Trump – z dala od kampanii, blisko sukcesu

Obecna postawa Ivanki stanowi jednak wyraźny kontrast do jej zaangażowania w poprzednie kampanie ojca, kiedy to była stałą bywalczynią wieców, pojawiała się w spotach telewizyjnych i na konwencjach partyjnych i odgrywała istotną rolę w zdobywaniu poparcia wyborców. Wielu określało ją jako jedną z jego najbardziej zaufanych osób i bliskich współpracowniczek. W kampanii wyborczej w 2024 roku pojawiła się jedynie w ostatnim dniu Narodowej Konwencji Republikanów w lipcu. Nie wygłosiła jednak żadnego przemówienia – stanowiło to wyraźny kontrast z poprzednią konwencją, gdzie to właśnie ona przedstawiała Donalda Trumpa.

Pomimo dystansu utrzymywanego przez całą kampanię, Ivanka Trump wraz z mężem, Jaredem Kushnerem, pojawili się razem z resztą rodziny i najbliższych doradców u boku Donalda Trumpa podczas zwycięskiego przemówienia w sztabie wyborczym w Palm Beach na Florydzie. Później dołączyli do świętowania w Mar-a-Lago. Tam w gronie gości znaleźli się także Caitlyn Jenner i Elon Musk.

Porzucenie nowojorskich salonów na rzecz politycznej sceny

Ivanka Trump ma nowojorskie korzenie — wychowywała się w Trump Tower. Uczęszczała do szkoły Chapin na Upper East Side, w dzieciństwie występowała też jako baletnica w Lincoln Center. Jest córką Donalda Trumpa i jego pierwszej żony, Ivany Trump, czesko-amerykańskiej modelki. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 10 lat. Początkowo studiowała na Uniwersytecie Georgetown, ale po czasie przeniosła się na Wharton Business School przy Uniwersytecie Pensylwanii. Tam, w 2004 roku, ukończyła studia z wyróżnieniem i uzyskała dyplom licencjata ekonomii.

Jako nastolatka Ivanka próbowała swoich sił w modelingu — mając 14 lat, podpisała kontrakt z Elite Model Management, pojawiła się na wybiegach renomowanych marek i na okładkach prestiżowych magazynów, takich jak Forbes, Elle Mexico czy Seventeen. Tuż po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę u ojca, a przy okazji pojawiała się gościnnie w jego programie telewizyjnym „The Apprentice”. Równocześnie budowała własne marki, wprowadzając na rynek linie odzieżowe i biżuteryjne, które szybko zdobyły rozpoznawalność.