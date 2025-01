To dla niej Alexi Lubomirski pisze wiersze. Czym się zajmuje założycielka platformy Ecoshaker?

Alexi Lubomirski również nie szczędzi żonie romantycznych gestów, świadczących o jego niesłabnącym uczuciu do ukochanej. – Co miesiąc piszę wiersz dla żony. Gdy wróciliśmy z wesela, które odbyło się w Polsce, męczyła mnie myśl, że nie mam ochoty czekać 12 miesięcy na rocznicę ślubu, by świętować fakt, że się kochamy. Więc postanowiłem to robić co miesiąc. Owszem, mam skłonności do przesady. A zatem co miesiąc piszę dla niej wiersz, daję jej czerwoną różę i jedną perłę. Ten napełniający się pojemnik pereł jest manifestacją naszej miłości. Bardzo tandetne – wyznał w jednym z wywiadów.

Niezależnie od tego, jakim mianem zostaną określone te romantyczne gesty, o takim poziomie „tandety” marzy zapewne niejedna kobieta.

