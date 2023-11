Chinara Alizade: Dziś tancerka nie powinna zamykać się wyłącznie w klasycznym świecie

Pragnęła tego moja mama, która sama marzyła o tym, by zostać tancerką, ale życie zadecydowało inaczej. Oglądała jednak rozmaite programy baletowe, a ja razem z nią i usiłowałam powtarzać skoki i piruety. Byłam w ogóle ruchliwym dzieckiem, więc mama postanowiła to jakoś spożytkować. Zapisała mnie do szkółki łyżwiarstwa figurowego, ale nie byłam tym zachwycona. Na lodowisku było zimno i nieprzyjaźnie, na szczęście mieliśmy też zajęcia z choreografii i te bardzo lubiłam. Mogłam ćwiczyć nieustannie, więc mama postanowiła mnie przenieść do profesjonalnej szkoły baletowej. Zdałam egzamin na tyle dobrze, że zostałam przyjęta od razu do drugiej klasy. Musiałam, co prawda, pewne rzeczy nadrobić, ale to absolutnie mi nie przeszkadzało. Byłam jak gąbka, wchłaniałam wszystkie uwagi nauczycieli.

I jako uczennica nie miała pani chwil zwątpienia, zmęczenia?

Zwątpienia nigdy, zmęczenie, trudności oczywiście się zdarzały. Zdawałam też sobie sprawę z tego, że moje dzieciństwo jest w pewien sposób ograniczone. Taka nauka wymaga ogromnego zaangażowania i ogranicza czas wolny. Nigdy jednak nie pojawiła się myśl, by to rzucić. Miałam cel: zostać primabaleriną.

Była rywalizacja między dziewczętami? Przecież wiadomo, że solistkami zostaną tylko najlepsze uczennice.

Nie przypominam sobie takich zdarzeń. Myśmy naprawdę się przyjaźniły. Co innego, pedagodzy. Byli surowi i wymagający. Dyscyplina obowiązywała.

Pani odniosła sukces. Po dyplomie trafiła pani do najlepszego miejsca w Rosji, do Teatru Bolszoj.