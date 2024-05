Czas na zdominowane przez mężczyzn "amatorki". Unikatowa wystawa w Wielkiej Brytanii

Podobnie jak Elisabeth Campbell, również Sheila Fell – kolejna artystka, której prace można oglądać na wystawie – spędzała czas na podróżach i poznawaniu miejsc innych niż swoje rodzinne strony. Jednak to właśnie hrabstwo Kumbria w Anglii stanowiło dla niej największe źródło inspiracji, uwieczniane na licznych obrazach. – Zwiedziła między innymi Grecję i Francję, jednak uznała te miejsca za mało interesujące w porównaniu do rejonów, z których pochodziła – wyjaśnia Melissa Gustin. – Kochała Kumbrię i to właśnie jej poświęciła większość swoich dzieł – dodaje.



Talent, nie płeć

Żyjąca w latach 1861-1951 malarka Ethel Walker podkreślała, że o wartości artysty świadczy jego talent a nie płeć. – Uważała, że dyskusja na temat malarstwa męskiego i damskiego jest bezzasadna, ponieważ liczą się dorobek i umiejętności danej osoby. Nie godziła się na to, aby artystę definiowała jego płeć, ale efekty jego pracy – wyjaśnia kuratorka wystawy.

Organizatorzy wydarzenia mieli na celu podkreślenie różnorodności w przedstawianiu naturalnego świata otaczającego artystki na przestrzeni lat oraz oryginalne ujęcie czynników kulturalnych, ekonomicznych i społecznych mających wpływ na ich twórczość. Wystawę zatytułowaną „Another View: Landscapes by Women Artists” można oglądać do 18 sierpnia w Lady Lever Art Gallery w Port Sunlight. Organizator, National Museums Liverpool, zaprasza też na szereg wydarzeń towarzyszących, między innymi „Women in the Arts Career Day”, w trakcie którego doświadczone artystki docenione przez władze muzeum, będą miały okazję przekazać swoją wiedzę i podzielić się wskazówkami co do kolejnych kroków w rozwoju kariery w świecie sztuki.

Zadbano też o warsztaty plastyczne prowadzone przez najważniejsze malarki młodego pokolenia, między innymi Bindi Vora, Amy Auld czy Beth Horner. Każda z nich proponuje unikatowy punkt widzenia i indywidualną technikę tworzenia krajobrazów w sztuce. Podczas gdy Beth Horner eksperymentuje z łączeniem metod analogowych z cyfrowymi, tworząc kombinację akrylu i gipsu na papierze dla zaprezentowania mrocznych krajobrazów w środku nocy, Amy Alud traktuje sztukę jako formę terapii, przedstawiając na płótnie krętą, lecz nie pozbawioną barw drogę wiodącą do zaskakującego rozwiązania. Niezależnie od sposobu interpretacji i zastosowanej techniki malarskiej, talent broni się sam, o czym już wiele dekad temu przekonywała Ethel Walker.

Żródła:

https://www.liverpoolmuseums.org.uk/

https://www.bbc.com/